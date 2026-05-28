Σκηνικό διάλυσης στην ΕΔΕΚ: Καρφιά, ευθύνες και δεύτερες σκέψεις για τον Νικόλα - Τι λένε Νικολαΐδης και Σοφοκλέους για την επόμενη μέρα [ηχητικό]

Την πολυετή εσωστρέφεια και τις εσωκομματικές συγκρούσεις δείχνουν ως βασικές αιτίες της εκλογικής κατάρρευσης της ΕΔΕΚ ο Νίκος Νικολαΐδης και ο Σοφοκλής Σοφοκλέους.

Μιλώντας στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο Νίκος Νικολαΐδης, παλαιό στέλεχος της ΕΔΕΚ, πρώην βουλευτής, υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων και δήμαρχος Λεμεσού, ανέφερε ότι τα αίτια της κατάρρευσης είναι πολλά, ωστόσο «παραμένει ένας κυρίαρχος λόγος», όπως είπε, και αυτός είναι η εσωτερική κρίση που ταλανίζει την ΕΔΕΚ εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην εκλογική κατάρρευση συνέβαλαν η γενικότερη απαξίωση των παραδοσιακών κομμάτων, η αδυναμία της ΕΔΕΚ να ανανεώσει τον πολιτικό της λόγο, η αποξένωσή της από την κοινωνία και κυρίως από τη νεολαία, αλλά και οργανωτικά και οικονομικά προβλήματα.

Ωστόσο, όπως τόνισε, καθοριστικός παράγοντας ήταν η εσωτερική κρίση, η οποία «δημιουργήθηκε και συντηρήθηκε» από απαράδεκτες πολιτικές πρακτικές, όπως διαγραφές, αφαίρεση ονομάτων από τον εκλογικό κατάλογο, φερόμενες οικονομικές ατασθαλίες και δημόσιες συγκρούσεις.

«Δεν μπορεί να φέρει κάποιος άλλος ευθύνη από την ηγεσία του κόμματος», ανέφερε, κατονομάζοντας τον Μαρίνο Σιζόπουλο ως τον «πρώτο τη τάξει», αλλά και όσους, όπως είπε, συνεργάστηκαν, χρησιμοποίησαν τις ίδιες πρακτικές ή παρέμειναν σιωπηλοί.

Για τον νυν πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου, ο κ. Νικολαΐδης είπε ότι έκανε «πολύ φιλότιμες προσπάθειες», σημειώνοντας ότι παρέλαβε «ένα σκάφος που έμπαζε από παντού» και ότι η ζημιά είχε ήδη γίνει πριν αναλάβει.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι για να γυρίσει σελίδα η ΕΔΕΚ χρειάζονται πραγματικές αλλαγές, αυτοκριτική, αναγνώριση λαθών, αλλαγές διαδικασιών και εμπέδωση της δημοκρατικής λειτουργίας στο κόμμα. Πρότεινε, μάλιστα, τη σύγκληση ανοικτού πολιτικού, ιδεολογικού και εκλογικού συνεδρίου, με συμμετοχή όσων μετά το 2015 είχαν διαγραφεί ή αφαιρέθηκαν από τους εκλογικούς καταλόγους.

«Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Από τη μία είναι ο δρόμος που οδηγεί στη διάλυση και από την άλλη ο δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία και την ανάκαμψη της ΕΔΕΚ», είπε.

Αναφερόμενος στα οικονομικά του κόμματος, σημείωσε ότι χωρίς την κρατική χορηγία τα χρόνια που έρχονται θα είναι «πέτρινα», ενώ είπε ότι δεν γνωρίζει τι απέγινε η περιουσία που άφησε ο Βάσος Λυσσαρίδης.

Σοφοκλέους: «Τραγικό και καταστροφικό το αποτέλεσμα»

Από την πλευρά του, ο Σοφοκλής Σοφοκλέους, επίσης παλαιό στέλεχος της ΕΔΕΚ, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, πρώην ευρωβουλευτής και νυν δήμαρχος Λευκάρων, ανέφερε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών δεν ήταν έκπληξη, καθώς όλες οι μετρήσεις έδειχναν οριακή είσοδο ή μη είσοδο της ΕΔΕΚ στη Βουλή.

«Έκπληξη δεν είναι. Τραγικό είναι. Καταστροφικό είναι. Έφερε πίκρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ένα κόμμα «δεν στηρίζεται μόνο με την ιστορία του».

Ο κ. Σοφοκλέους είπε ότι η ΕΔΕΚ ταλαιπώρησε την κοινωνία τα τελευταία χρόνια με εσωστρέφεια και καθημερινές συγκρούσεις μεταξύ του τέως προέδρου και επώνυμων στελεχών του κόμματος.

Όπως ανέφερε, οι συγκρούσεις αυτές δεν είχαν ουσιαστικό ιδεολογικό ή πολιτικό περιεχόμενο, αλλά αφορούσαν τη «λογική της αυτοδικαίωσης».

Για την επόμενη μέρα, ο κ. Σοφοκλέους πρότεινε δύο δρόμους: είτε να διερευνηθεί η δυνατότητα μετεξέλιξης της ΕΔΕΚ σε νέο κόμμα μαζί με άλλες δυνάμεις, με στόχο τη δημιουργία τρίτου πόλου, είτε να προχωρήσει η επανίδρυση της ΕΔΕΚ από μηδενική βάση.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι μιλά για επανίδρυση και όχι για διάλυση, σημειώνοντας ότι πρέπει να αλλάξουν όλα: καταστατικό, λειτουργία, ιδεολογική πορεία, πολιτικές προτεραιότητες και οικονομική διαχείριση.

«Το κόμμα πρέπει να γίνει πιο ανοιχτό, πιο ευέλικτο, με καθαρές απόψεις, καθαρές ιδέες, καθαρό μητρώο, καθαρό καταστατικό, καθαρές ιδεολογικές θέσεις και καθαρά οικονομικά», ανέφερε.

Ο ίδιος επέμεινε ότι η ΕΔΕΚ πρέπει να εκφράσει τον χώρο της κεντροαριστεράς και να αναδείξει ζητήματα όπως η φτώχεια, η ακρίβεια και οι εκποιήσεις.

Επιφυλάξεις για την πρόταση Νικόλα

Οι δύο παρεμβάσεις έγιναν και με φόντο την πρόταση του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, για συνένωση κομμάτων του κέντρου.

Ο Νίκος Νικολαΐδης χαρακτήρισε την πρόταση άκαιρη και άκομψη, λέγοντας ότι είναι δύσκολο να συζητείται συνένωση του ενδιάμεσου χώρου τη στιγμή που η ΕΔΕΚ βρίσκεται «στο έδαφος». Όπως είπε, μπορεί να δημιουργείται η εντύπωση ότι «τώρα που πάτε να διαλυθείτε, ελάτε να συνενωθούμε».

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν συγκλίσεις μεταξύ κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι οι συγκλίσεις αυτές αρκούν για συνένωση σε ένα κόμμα.

Ο Σοφοκλής Σοφοκλέους, από την πλευρά του, είπε ότι πρέπει πρώτα να προηγηθεί συνάντηση με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ώστε να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοεί και να δοθεί πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο στην πρόταση.

Όπως σημείωσε, η δημιουργία τρίτου πόλου αποτελεί διαχρονική πολιτική άποψη στην ΕΔΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πρόκειται για απλή «συνάθροιση κομμάτων», αλλά για νέο πολιτικό φορέα με κοινή γραμμή στο Κυπριακό και κοινή ιδεολογία.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι επαναλαμβανόμενες συζητήσεις χωρίς ουσία απαξιώνουν ακόμη περισσότερο τα κόμματα στα μάτια της κοινωνίας.

