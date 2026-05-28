Σε νέα εποχή η Μητρόπολη Πάφου: Ο Γρηγόριος παίρνει το πηδάλιο

Ο νέος Μητροπολίτης Πάφου είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Ιερά Μητρόπολη Πάφου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Χρίστος Ευσταθίου, προσθέτοντας ότι ως κυρίαρχος της Μητροπόλεως θα έχει την πλήρη ευθύνη για τη διοίκηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των υποθέσεών της.

Η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε την Τρίτη τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη, που μέχρι σήμερα υπηρετούσε ως Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τριμυθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου. Σύμφωνα με τον κ. Ευσταθίου, το θετικό κλίμα που επιδιώκει να καλλιεργήσει ο νέος Μητροπολίτης Πάφου, διαφάνηκε ήδη μέσα από τις πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις του, κατά τις οποίες ξεκαθάρισε ότι οι πόρτες της Μητρόπολης Πάφου θα παραμένουν «ορθάνοιχτες» για κάθε πολίτη που επιθυμεί να τον συναντήσει ή να συζητήσει μαζί του.

Την ίδια ώρα, η Αρχιεπισκοπή διατηρεί χαμηλούς τόνους προς εξομάλυνση του κλίματος που δημιουργήθηκε μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μητρόπολη Πάφου. Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος είχε δηλώσει πως ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός παραμένει ευπρόσδεκτος στην Αρχιεπισκοπή ως Επίσκοπος, προσθέτοντας ότι είναι πρόθεση της Εκκλησίας να του ανατεθούν καθήκοντα και συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Εξάλλου, έχουν ήδη καθοριστεί οι ημερομηνίες για τις επίσημες τελετές που αφορούν την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Συγκεκριμένα, το Μήνυμα της Εκλογής του νέου Μητροπολίτη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026, στις 18:00, πριν από τον εσπερινό, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, ενώ ακολούθως θα τελεστεί ο εσπερινός.

Η εις Επίσκοπον χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Πάφου θα τελεστεί την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Βαρνάβα, επίσης στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία.

Αργότερα την ίδια ημέρα και συγκεκριμένα στις 18:00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, παρουσία εκκλησιαστικών, πολιτικών και τοπικών αρχών, αλλά και πλήθους πιστών.

