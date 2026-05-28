Yπόθεση Φαίδωνα: Εξαίρεση από το Κακουργιοδικείο ζήτησε ο Νικόδημος Φακοντής – Οι τρεις λόγοι που επικαλέστηκε

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Την εξαίρεσή του από τη σύνθεση του τριμελούς Κακουργιοδικείου ζήτησε ο Νικόδημος Φακοντής,μέλος του Κακουργιοδικείου Πάφου επικαλούμενος λόγους που, όπως ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου, ενδέχεται να δημιουργούν ασυμβίβαστο ή την εντύπωση επηρεασμού στην εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη σημερινή διαδικασία διαδικαδία ο κ. Φακοντής παρέθεσε τρεις λόγους για τους οποίους θεωρεί ορθό να εξαιρεθεί από τη σύνθεση του Δικαστηρίου.

Ο πρώτος αφορά αγωγή που είχε καταθέσει ο πατέρας του εναντίον του κατηγορούμενου στην υπόθεση του ΣΑΠΑ.

 Μετά τον θάνατό του, την υπόθεση ανέλαβε η σύζυγός του, υπό την ιδιότητά της ως δικηγόρου και διαχειρίστριας της κληρονομιάς. Ως δεύτερο λόγο ανέφερε προηγούμενη αντιπαράθεση που είχε με μέλη της Λέσχης «Ευσέβεια», στην οποία συμμετέχουν και μέλη της οικογένειάς του.

 

Τρίτον, σημείωσε ότι συγγενικά του πρόσωπα διατηρούν σχέσεις με τον κατηγορούμενο, γεγονός που, όπως υποστήριξε, θα μπορούσε να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις σε σχέση με την αμεροληψία της διαδικασίας.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο Χρίστος Πουργουρίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κίνηση του κ. Φακοντή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «μπράβο στον κύριο Φακοντή», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η υπόθεση θα πρέπει να εξεταστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Η διαδικασία ορίστηκε εκ νέου για τις 24 Ιουνίου.

