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Στοχευμένη επιχείρηση της Τροχαίας Πάφου: 99 καταγγελίες και πέντε κατακρατήσεις οχημάτων στην Πόλη Χρυσοχούς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Στοχευμένη επιχείρηση πραγματοποίησε χθες η Τροχαία Πάφου στο διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς, μεταξύ των ωρών 16:00 και 21:00, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων, καθώς και την πάταξη της νεανικής παραβατικότητας και των τροχαίων παρανομιών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν συνολικά σε 99 καταγγελίες για διάφορες τροχαίες παραβάσεις.

Παράλληλα, κατακρατήθηκαν πέντε οχήματα, ενώ σε δύο περιπτώσεις ακυρώθηκαν οι άδειες οδήγησης οδηγών που εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκωτικών ουσιών (νάρκοτεστ).

Η Αστυνομία αναφέρει ότι παρόμοιες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

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