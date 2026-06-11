Αδιανόητο ατύχημα στο φιλικό Ουγγαρία - Καζακστάν: Εναέρια κάμερα έπεσε στο χορτάρι την ώρα του αγώνα (βίντεο)

Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό έλαβε χώρα σε φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην Ουγγαρία και το Καζακστάν, με κάμερα να πέφτει και να προσγειώνεται στο χορτάρι.

Λόγω αυτού του συμβάντος, υπήρξε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι ώστε να καθαριστούν όλα τα θραύσματα από τον αγωνιστικό χώρο. Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ από την Ουγγαρία, η συγκεκριμένη κάμερα άρχισε να βγάζει καπνούς, πριν καταρρεύσουν τα καλώδια που την στήριζαν.

A Camera just fell onto the pitch during Hungary - Kazakhstan pic.twitter.com/4mBarGid9r — ExtraTimeHQ (@AllBettings) June 9, 2026



Μούντιαλ 2026: Η κάμερα έπεσε και διαλύθηκε μέσα στο γήπεδο

Η κάμερα έπεσε από ύψος μεγαλύτερο των 20 μέτρων και προσγειώθηκε πολύ κοντά σε οπερατέρ, ο οποίος εργαζόταν εκείνη την στιγμή στον αγώνα, μόλις λίγα μέτρα μακριά από τον πάγκο της ομάδας.

Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος τραυματισμός και το πρόβλημα λύθηκε σχετικά σύντομα και έτσι η αναμέτρηση συνεχίστηκε κανονικά. Για την ιστορία, το παιχνίδι έληξε 3-1 για την Ουγγαρία με τον Ντόμινικ Σομποσλάι να βρίσκει δίχτυα.

Πηγή: iefimerida.gr