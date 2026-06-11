Αποφασίζει σήμερα η ΕΚΤ για τα επιτόκια, εν μέσω αναζωπύρωσης του πληθωρισμού

Την απόφασή της για τα επιτόκια ανακοινώνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με τις χρηματοπιστωτικές αγορές να προεξοφλούν σε μεγάλο βαθμό νέα αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας και η επιτάχυνση του πληθωρισμού επαναφέρουν τις ανησυχίες για τη σταθερότητα των τιμών στην Ευρωζώνη.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή να διατηρούν ανοδικές πιέσεις στις ενεργειακές τιμές και να τροφοδοτούν νέους φόβους για δευτερογενείς επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής, στις υπηρεσίες και στους μισθούς. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις αναλυτών, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%, εξέλιξη που ενισχύει τα επιχειρήματα υπέρ μιας περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λανγκάρντ απέφυγε τις προηγούμενες εβδομάδες να προϊδεάσει τις αγορές για την έκβαση της σημερινής συνεδρίασης. Σε δηλώσεις της μετά το Eurogroup της 23 Μαΐου στη Λευκωσία, είπε ότι οι αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας θα εξακολουθήσουν να βασίζονται αποκλειστικά στα εισερχόμενα οικονομικά δεδομένα.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί τόσο στην ανακοίνωση της απόφασης όσο και στις δηλώσεις της Λαγκάρντ μετά το πέρας της συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κατά πόσον η ΕΚΤ θα αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους ή θα υιοθετήσει πιο ουδέτερη στάση.

Η ανακοίνωση της απόφασης αναμένεται το απογευμα, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Προέδρου της ΕΚΤ.

Η τελευταία αύξηση των βασικών επιτοκίων πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ προχώρησε στη δέκατη διαδοχική αύξηση, ανεβάζοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο ιστορικά υψηλό επίπεδο του 4%. Στη συνέχεια, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια για αρκετούς μήνες. Από τον Ιούνιο του 2024 ξεκίνησε σταδιακά ένας κύκλος μειώσεων των επιτοκίων, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούσαν και η οικονομική ανάπτυξη παρέμενε ασθενής.

Πηγή: ΚΥΠΕ