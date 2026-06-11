Καταιγίδα «Κριστίνα»: Ένας νεκρός στη Γουατεμάλα – Προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Η τροπική ύφεση «Κριστίνα» πλησίαζε το βράδυ της Τετάρτης τις ακτές του Σαλβαδόρ, προκαλώντας ανησυχία στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, καθώς αναμένεται να φέρει έντονες βροχοπτώσεις και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στις δυτικές ακτές της περιοχής.

Το πρώτο θύμα της κακοκαιρίας καταγράφηκε στη Γουατεμάλα, όπου ένα παιδί έχασε τη ζωή του από κατολίσθηση στην πόλη Ναουαλά, στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η «Κριστίνα», η οποία υποβαθμίστηκε από τροπική καταιγίδα σε τροπική ύφεση, συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας έως 55 χιλιομέτρων την ώρα και ισχυρότερες ριπές, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC).

June 10 9 PM CST Tropical Depression #Cristina Key Messages: Heavy rainfall may produce life-threatening flash flooding and mudslides over coastal portions of #CentralAmerica through Thursday. Tropical-storm-force wind gusts are possible over coastal #ElSalvador into tonight. pic.twitter.com/MnUaXT8WDB — NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 11, 2026

Κίνδυνος για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του NHC, το φαινόμενο αναμενόταν να κινηθεί πάνω από τη στεριά κατά τη διάρκεια της νύχτας και στη συνέχεια να κατευθυνθεί προς την ενδοχώρα, προτού εξασθενήσει και διαλυθεί πάνω από τη Γουατεμάλα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από τις παρατεταμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις στις περιοχές από τις οποίες θα περάσει το σύστημα.

Κλειστά σχολεία και πανεπιστήμια στο Σαλβαδόρ

Οι αρχές του Σαλβαδόρ ανακοίνωσαν την παράταση του κλεισίματος σχολείων και πανεπιστημίων και για σήμερα, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την προστασία του πληθυσμού από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες.

Πηγή: ertnews.gr