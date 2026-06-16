Γέφυρες φιλίας και γνώσης στην Αθήνα: Έξι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Μεσόγης έζησαν τη μοναδική εμπειρία του Erasmus+

Το Δημοτικό Σχολείο Μεσόγης πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία εκπαιδευτική και πολιτιστική κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, προσφέροντας σε έξι μαθητές και δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς μια μοναδική εμπειρία μάθησης, πολιτισμού και κοινωνικής δικτύωσης στην Αθήνα.

Η κινητικότητα, με κωδικό προγράμματος 2025-1-CY01-KA121-SCH-000325617, πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 19 Μαρτίου 2025 και έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά σημαντικές πτυχές της ιστορίας, του πολιτισμού, της επιστήμης και της καθημερινής ζωής της ελληνικής πρωτεύουσας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αθήνα, οι μαθητές επισκέφθηκαν εμβληματικά μνημεία και περιοχές παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως η Ακρόπολη, το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, το Ζάππειο Μέγαρο, η Αρχαία και η Ρωμαϊκή Αγορά, η Πύλη του Αδριανού, η Πλατεία Συντάγματος, το Μοναστηράκι, η Πλάκα και τα Αναφιώτικα, ενώ ξεναγήθηκαν και σε ιστορικές εκκλησίες του κέντρου της πόλης.

Στο πλαίσιο των δράσεων τέχνης και πολιτισμού, η αποστολή επισκέφθηκε το Μουσείο της Ακρόπολης, το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, το Ολυμπιακό Μουσείο στο Μαρούσι, το Μουσείο Ψευδαισθήσεων, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Παράλληλα, οι μαθητές παρακολούθησαν την παιδική θεατρική παράσταση «Το Καπλάνι της Βιτρίνας», εμπλουτίζοντας τις πολιτιστικές τους εμπειρίες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην επιστήμη και το περιβάλλον.

Οι μαθητές επισκέφθηκαν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τη Μαρίνα Φλοίσβου, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το ιστορικό θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ», καθώς και το Ευγενίδειο Ίδρυμα, όπου απόλαυσαν το Ψηφιακό Πλανητάριο μέσα από μια ξεχωριστή οπτικοακουστική και βιωματική εμπειρία.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης περιπάτους στον Εθνικό Κήπο και στο Ιαπωνικό Πάρκο, το πρώτο θεματικό πάρκο της Αθήνας. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν ακόμη σημαντικά σημεία της πρωτεύουσας μέσα από οργανωμένη περιήγηση με λεωφορείο, περνώντας από τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οδό Πανεπιστημίου, την Εθνική Πινακοθήκη, το Πολυτεχνείο και το Πεδίον του Άρεως.

Κεντρικός στόχος της κινητικότητας ήταν η ανάπτυξη συνεργασιών και η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από τη συνεργασία με σχολική μονάδα της Αθήνας. Η αποστολή φιλοξενήθηκε στο 70ό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, όπου οι μαθητές συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αντάλλαξαν απόψεις με τους συνομηλίκους τους και ανέπτυξαν ουσιαστικές σχέσεις φιλίας και συνεργασίας. Λειτουργώντας ως πρεσβευτές της Κύπρου, οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Μεσόγης παρουσίασαν με περηφάνια στοιχεία της κυπριακής παράδοσης και πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς, θεατρικά σκετσάκια στην κυπριακή διάλεκτο και την τέχνη της καλαθοπλεκτικής, προβάλλοντας το σχολείο και την κοινότητά τους.

Η διεύθυνση και το προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου Μεσόγης εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του 70ού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών για τη φιλοξενία, την άψογη οργάνωση του προγράμματος και τις δημιουργικές δραστηριότητες που προσέφεραν στους μαθητές.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η αγάπη, η ζεστή υποδοχή και η θετική διάθεση των οικοδεσποτών κατέστησαν την επίσκεψη αξέχαστη για όλους τους συμμετέχοντες. Το σχέδιο με κωδικό 2025-1-CY01-KA121-SCH-000325617 συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.