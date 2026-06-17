Υπό έλεγχο πυρκαγιά στην Καλλέπεια Πάφου , που κατέκαψε τρία δεκάρια βλάστησης και άχρηστων υλικών

Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα ξέσπασε χθες το απόγευμα στην κοινότητα Καλλέπεια της επαρχίας Πάφος, θέτοντας σε κινητοποίηση τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 18:20 και στο σημείο ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Πάφου. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:51, αφού προηγουμένως κατέκαψε έκταση περίπου τριών δεκαρίων με ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και άχρηστα υλικά.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλέπειας, καθώς και οι εθελοντικές ομάδες Άτλας και Blue Heart. Όπως αναφέρεται, η εστία της φωτιάς βρισκόταν σε δύσβατη και απόκρημνη περιοχή, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην άκρη αγροτικού δρόμου, κοντά σε παράνομο σκυβαλότοπο.

Παράλληλα, η Μοίρα Αεροπυρόσβεσης τέθηκε σε κατάσταση επιφυλακής, ωστόσο δεν κρίθηκε αναγκαία η επέμβαση πτητικών μέσων.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.