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Υπό έλεγχο πυρκαγιά στην Καλλέπεια Πάφου , που κατέκαψε τρία δεκάρια βλάστησης και άχρηστων υλικών

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα ξέσπασε χθες το απόγευμα στην κοινότητα Καλλέπεια της επαρχίας Πάφος, θέτοντας σε κινητοποίηση τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 18:20 και στο σημείο ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Πάφου. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:51, αφού προηγουμένως κατέκαψε έκταση περίπου τριών δεκαρίων με ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και άχρηστα υλικά.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλέπειας, καθώς και οι εθελοντικές ομάδες Άτλας και Blue Heart. Όπως αναφέρεται, η εστία της φωτιάς βρισκόταν σε δύσβατη και απόκρημνη περιοχή, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην άκρη αγροτικού δρόμου, κοντά σε παράνομο σκυβαλότοπο.

Παράλληλα, η Μοίρα Αεροπυρόσβεσης τέθηκε σε κατάσταση επιφυλακής, ωστόσο δεν κρίθηκε αναγκαία η επέμβαση πτητικών μέσων.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

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