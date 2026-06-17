Ζωολογικός Κήπος Λεμεσού: Αποφασίζουν το κλείσιμο ή όχι την Πέμπτη – Τι λένε οι έρευνες

Μετά από πολλές αναβολές, παλινδρομήσεις και διαφορετικές απόψεις, έφτασε επιτέλους η ώρα για να παρθεί οριστική απόφαση για το μέλλον του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού. Το θέμα θα τεθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού την Πέμπτη και έχει ήδη ξεκινήσει ξανά η συζήτηση για το τι είναι καλύτερο να γίνει. Επί τάπητος θα τεθεί η πρόταση-εισήγηση του ΚΥΚΠΕΕ (Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Μητρόπολης Λεμεσού) για μετεξέλιξη του χώρου σε Κέντρο Βιοποικιλότητας και Αστικού Περιβάλλοντος Λεμεσού «Φύση», χωρίς όμως να αποκλείεται να διαφοροποιηθεί επί μέρους η εισήγηση αυτή ή ακόμα να αποφασιστεί σε πρώτο στάδιο το κλείσιμο του Ζωολογικού και ακολούθως μετά να παρθούν αποφάσεις για την αξιοποίηση του χώρου, με διάφορες ιδέες που θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν.

Παραμένει πάντως εντελώς άγνωστο τι θα πράξουν οι δημοτικές ομάδες, οι οποίες κατά καιρούς εκφράζουν διάφορες τοποθετήσεις. Ξεκάθαρη άποψη υπέρ του κλεισίματος έχει ο Δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης αλλά και ο Αντιδήμαρχος Λεμεσού Δήμος Κάτσης. Ταυτόχρονα έχουν ενταθεί οι φωνές ενάντια στο κλείσιμο, που θεωρούν ότι ο Ζωολογικός Κήπος είναι μέρος της ιστορίας της Λεμεσού. Ακόμα όμως και οι απόψεις αυτές ποικίλουν, με ορισμένους να προκρίνουν την αναβάθμιση και συντήρηση της υφιστάμενης κατάστασης και άλλους να προκρίνουν διατήρηση μερικών ζώων και ήπια μετεξέλιξη. Υπέρ της διατήρησης του Ζωολογικού Κήπου φαίνεται να τάσσεται ο πρώην Δήμαρχος Ανδρέας Χρίστου, ενώ υπέρ μιας ήπιας μετεξέλιξης, με παραμονή κάποιων ζώων (κυπριακή πανίδα) φαίνεται να τάσσεται ο τέως Δήμαρχος Νίκος Νικολαΐδης που τοποθετήθηκε και δημοσίως. Να σημειωθεί ότι ο πρώην δήμαρχος κ. Χρήστου, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», απέστειλε επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι διαβουλεύσεις και οι μελέτες δείχνουν κλείσιμο

Για το όλο θέμα, το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο είχε αναθέσει στο ΚΥΚΠΕΕ τη διενέργεια μελέτης και δημόσιας διαβούλευσης. Η πρώτη πρόταση-ιδέα του ΚΥΚΠΕΕ ήταν για μετατροπή του σε φάρμα αστικού τύπου. Η νέα, επικαιροποιημένη μελέτη διαφοροποιήθηκε από την πρώτη πρόταση, εντάσσοντας νέα στοιχεία, προκρίνοντας ένα περιβαλλοντικό κέντρο με ποικίλες χρήσεις.

Μετά την παρουσίαση της επικαιροποιημένης πρότασης, έγινε νέα διαδικτυακή-έρευνα ενώ έγινε και δημόσια παρουσίαση της πρότασης του ΚΥΚΠΕΕ σε ανοιχτή εκδήλωση. Ξεχωρίζει ότι για άλλη μια φορά η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, προκρίνει τον «τερματισμό της υφιστάμενης λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου» με ποσοστό που ξεπερνά το 81%, ένα ποσοστό 7% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί, ενώ μόλις 12% εξέφρασε αντίθετη άποψη, δηλαδή παραμονή του Ζωολογικού Κήπου. Στην διαδικτυακή έρευνα συμμετείχαν 503 άτομα, ενώ σύμφωνα με το ΚΥΚΠΕΕ λήφθηκαν υπόψη μία ψήφος από το κάθε άτομο και μόνο μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και στην συντριπτική πλειοψηφία κάτοικοι Λεμεσού. Στην έρευνα υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα, που συγκλίνουν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τα αποτελέσματα της νέας έρευνας, αναμένεται να παρουσιαστούν στο δημοτικό συμβούλιο την Πέμπτη. Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί και στο παρελθόν άλλη έρευνα, πάλι από το ΚΥΚΠΕΕ, όπου η άποψη για κλείσιμο πλειοψήφησε και τότε, με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή κόσμου.

Ποια η θέση του ΚΥΚΠΕΕ

Όπως έχει καταγραφεί και σε προηγούμενα ρεπορτάζ του «Π» το ΚΥΚΠΕΕ που έχει αναλάβει την εκπόνηση της πρότασης και ως επιστημονικός σύμβουλος, προκρίνει και εισηγείται τη μετατροπή σε ένα πρότυπο περιβαλλοντικό κέντρο. Σημειώνεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι το ίδιο το ΚΥΚΠΕΕ διαφοροποιήθηκε από την αρχική του ιδέα, που προέβλεπε μια αστικού τύπου φάρμα και ουσιαστικά μετατοπίστηκε σε κάτι ακόμα πιο ήπιο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης.

Συνοπτικά η πρόταση αφορά τη ριζική μετεξέλιξη του πρώην Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού σε ένα σύγχρονο, βιωματικό και ανοιχτό «ζωντανό εργαστήριο» για τη βιοποικιλότητα και το αστικό περιβάλλον, με έντονο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό χαρακτήρα.

Όπως αναφέρει και η μελέτη, το Κέντρο «Φύση» φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για παιδιά, οικογένειες, σχολεία, ερευνητές, επαγγελματίες και πολίτες κάθε ηλικίας· ένας χώρος όπου θα καλλιεργείται η περιβαλλοντική συνείδηση, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και προάγεται η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη φροντίδα του αστικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, εντάσσεται στρατηγικά στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου Λεμεσού για πράσινη μετάβαση, κλιματική ανθεκτικότητα και βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ψηφιακές και διαδραστικές εφαρμογές, διεθνή δικτύωση και τη συνεργασία με το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ), το Κέντρο «Φύση» στοχεύει να καταστεί πρότυπο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για μια καινοτόμα πρόταση που δεν αφορά απλώς τον μετασχηματισμό ενός χώρου αλλά τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης της πόλης με τη φύση και τους ανθρώπους της, που δίνει νέες προοπτικές και ευκαιρίες. Μια επένδυση στο περιβάλλον, στην Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση και στο μέλλον των επόμενων γενεών.