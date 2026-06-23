Νεάπολις : Ετήσια Έκθεση Φοιτητικών Εργασιών 2025-2026 του Τμήματος Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος διοργανώνει την Ετήσια Έκθεση Φοιτητικών Εργασιών 2025-2026, παρουσιάζοντας στο κοινό το δημιουργικό και ακαδημαϊκό έργο των φοιτητών/τριών του κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους που ολοκληρώθηκε.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου , η έκθεση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει από κοντά τις αρχιτεκτονικές αναζητήσεις, τις σχεδιαστικές προτάσεις και τις ερευνητικές προσεγγίσεις των φοιτητών/τριών, οι οποίες αντανακλούν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη σύγχρονη αντίληψη για τον σχεδιασμό του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος.

Μέσα από αρχιτεκτονικές μελέτες, μακέτες, σχέδια, ψηφιακές παρουσιάσεις και ερευνητικές εργασίες, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν το εύρος των γνωστικών αντικειμένων που καλλιεργούνται στο Τμήμα και να γνωρίσουν τη δουλειά της νέας γενιάς αρχιτεκτόνων και επιστημόνων του χώρου.

Η διοργάνωση της έκθεσης εκτός των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου ενισχύει τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την τοπική κοινωνία και δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επισκέπτες της Πάφου να έρθουν σε επαφή με το έργο των φοιτητών/τριών και τη δυναμική του Τμήματος Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος προσκαλεί το κοινό, τους επαγγελματίες του χώρου, τους αποφοίτους, τους φοιτητές/τριες και κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφθούν την έκθεση και να γνωρίσουν τις δημιουργικές προσεγγίσεις και τα οράματα των φοιτητών/τριών για το μέλλον της αρχιτεκτονικής και του περιβάλλοντος.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026, στις 19:00, στην Αίθουσα «Εν Πλω» στο Λιμανάκι Κάτω Πάφου.

Η αίθουσα «Εν Πλω» παραχωρείται ευγενικά από τον Δήμο Πάφου.