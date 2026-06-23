Ακόμη 8 κιλά οπιούχων ναρκωτικών κατασχέθηκαν στη Λεμεσό - Συνελήφθη 30χρονος (φώτος)

Νέα ποσότητα οπιούχων ναρκωτικών συνολικού βάρους οχτώ κιλών εντοπίστηκε χθες στη Λεμεσό, μετά από συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, συνελήφθη 30χρονος.

Συγκεκριμένα, μέλη της ΥΚΑΝ διενήργησαν χθες έλεγχο ύποπτου πακέτου το οποίο εντοπίστηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών στην Λεμεσό. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν εντός του εν λόγω πακέτου 40 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν αριθμό αποξηραμένων λοβών παπαρούνας του φυτού μύκων η υπνοφόρος, συνολικού μικτού βάρους οκτώ κιλών.

Ο 30χρονος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος κράτησης του.

Τις τελευταίες μέρες έχουν κατασχεθεί πέραν των 30 κιλών τέτοιου είδους ναρκωτικών και έχουν συλληφθεί εφτά πρόσωπα σε Λευκωσία και Λεμεσό, τα οποία τελούν υπό κράτηση. Οι εξετάσεις για εντοπισμό τέτοιου είδους ναρκωτικών συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ.

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