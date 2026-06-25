Γεύμα εργασίας του ΕΒΕ Πάφου με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Μάκη Κεραυνό

Πραγματοποιήθηκε σήμερα γεύμα εργασίας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Μάκη Κεραυνό, σε κλίμα εποικοδομητικού διαλόγου και συνεργασίας με αντικείμενο τις θέσεις και τις εισηγήσεις της επιχειρηματικής κοινότητας για σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της επαρχίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας, η στεγαστική κρίση και οι επιπτώσεις της στην προσέλκυση εργατικού δυναμικού, το υψηλό ενεργειακό κόστος, η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και το υδατικό πρόβλημα της Πάφου.

Ο κ. Κεραυνός ανέλυσε ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΒΕ Πάφου τους σχεδιασμούς και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Οικονομικών και της Κυβέρνησης.

Επικεντρώθηκε κυρίως στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της κρατικής μηχανής, στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και στις προσπάθειες για μείωση του ενεργειακού κόστους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης και στην ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών, προώθησης της προσιτής κατοικίας, στήριξης των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επίσπευσης των έργων αφαλάτωσης και ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου, κ. Γιώργος Μάης, χαρακτήρισε τη συνάντηση ουσιαστική και παραγωγική, τονίζοντας ότι η διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της Πάφου προϋποθέτει αποτελεσματικές κρατικές υπηρεσίες, σύγχρονες υποδομές και πολιτικές που στηρίζουν τις επιχειρήσεις και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Το ΕΒΕ Πάφου ευχαρίστησε τον Υπουργό Οικονομικών για την παρουσία και τον εποικοδομητικό διάλογο και επανέλαβε την ετοιμότητά του να συνεχίσει τη συνεργασία με την Κυβέρνηση για την προώθηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της επαρχίας.