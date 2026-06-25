Την παραίτηση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ζητά η «Άμεση Δημοκρατία» με ψήφισμα στη Βουλή

Ψήφισμα που ζητά την παραίτηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα κατέθεσε στη Βουλή η «Άμεση Δημοκρατία», με το θέμα να παραπέμπεται για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.

Όπως ανέφερε την Πέμπτη (25/6) στην Ολομέλεια της Βουλής η βουλεύτρια του κόμματος, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, το ψήφισμα αφορά την «αποκατάσταση εμπιστοσύνης στους θεσμούς» και ζητά την απομάκρυνση της ηγεσίας της Νομικής Υπηρεσίας.

Η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα συζητήθηκε στη σύσκεψη αρχηγών και ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία, όλα τα σχετικά ψηφίσματα παραπέμπονται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή πριν τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας.