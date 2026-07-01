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Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Δρούσειας, της επαρχίας Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Δρούσειας, της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σήμερα Τετάρτη 01 Ιουλίου, 2026 και ώρα 03:50, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία «Στρούθος», της κοινότητα Δρούσειας, της επαρχίας Πάφου. 

Η επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 04:10, αφού έκαψε έκταση 5 δεκαρίων, κυρίως από σιτηρά και χαμηλή άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν, 4 άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς επίσης και 2 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα. Τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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