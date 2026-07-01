ΚΕΔΙΠΕΣ: Νέα καταβολή €50 εκατ. προς το κράτος, στο €1,9 δισ. η συνολική αποπληρωμή

Νέα καταβολή ποσού €50 εκατ. σε μετρητά για το τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκε από την ΚΕΔΙΠΕΣ, στο πλαίσιο της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας που έλαβε η πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

Παράλληλα, η ΚΕΔΙΠΕΣ ως φορέας υλοποίησης του Σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», συνεχίζει την αποδοχή και επεξεργασία αιτήσεων ενώ έχουν ήδη ενταχθεί 800 κατοικίες στο Σχέδιο από τις 1200 που έχουν εγκριθεί.

Από το 2018 που ξεκίνησαν οι εργασίες της ΚΕΔΙΠΕΣ, το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας ανέρχεται σε €1,87 δισ. ως ακολούθως:

• Αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά €1,76 δισ.

• Δαπάνη υλοποίησης Σχεδίου ‘Ενοίκιο Έναντι Δόσης’ €97 εκατ. για ένταξη 800 κατοικιών στο Σχέδιο.

• Άλλες αποπληρωμές (όπως δόσεις σχεδίου Εστία) €13 εκατ.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ παράλληλα διατηρεί ταμειακό απόθεμα €60 εκατ. για σκοπούς χρηματοδότησης του Σχεδίου «Ενοίκιο έναντι Δόσης» και €60 εκατ. για εξόφληση της υποχρέωσης προς την Eurobank Limited σε σχέση με την επαναγορά χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων που ήταν ενταγμένα στο Σχέδιο Εγγύησης Δανείων το οποίο έχει τερματιστεί στις 30 Ιανουαρίου 2026.