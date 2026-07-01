Demetra Holdings: Δίνει μέρισμα €20 εκατ. μετά από 20 χρόνια, με σύνεση η επένδυση κεφαλαίων

Την παραχώρηση μερίσματος €0,10 ανά μετοχή που φθάνει συνολικά στα €20 εκατ. μετά από 20 χρόνια, αποφάσισε η χθεσινή ετήσια γενική συνέλευση της Demetra Holdings. Παράλληλα, εγκρίθηκε και πρόταση για συνέχιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών (buyback).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο ΧΑΚ, η ημερομηνία αρχείου για σκοπούς μερίσματος (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η Πέμπτη 09/07/2026. Στο αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 07/07/2026. Συνεπώς, οι μετοχές της εταιρείας μέχρι και την 07/07/2026 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μέρισμα (cum-dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της 08/07/2026 οι μετοχές της εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα σε μέρισμα (ex-dividend).

Τέλος, σημειώνεται ότι η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί εντός 90 ημερών από την ημερομηνία της έγκρισης του μερίσματος στην ΕΓΣ, δηλαδή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με βάση έγκρισης παράτασης από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτιολογημένου αιτήματος παράτασης της εταιρείας. Η τελική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο.

Με σύνεση τα κεφάλαια

Ο εκτελών χρέη προέδρου στο ΔΣ, Δρ Νέαρχος Ιωάννου, σε ομιλία του στη συνέλευση, επεσήμανε ότι «ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα που δεν είχαμε συνηθίσει. Γεωπολιτικές μεταβολές, μετατοπίσεις στις αγορές, στους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου, στις νέες τεχνολογίες – όλα αυτά απαιτούν προσοχή, ψυχραιμία και ετοιμότητα».

«Η εταιρεία μας βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία αξιολόγησης όλων των δεδομένων, παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς το μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Επενδύουμε τα διαθέσιμα κεφάλαιά μας με σύνεση, μεθοδικότητα και αυστηρή πειθαρχία στη διαχείριση κινδύνου», τόνισε, έχοντας πάντοτε ως πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, με ταυτόχρονη προφύλαξη των κεφαλαίων.

«Στον χώρο των επενδύσεων, η υπομονή αποτελεί κρίσιμη αρετή. Το διοικητικό συμβούλιο έχει ξεκάθαρα μακροπρόθεσμο ορίζοντα ως προς τις επενδύσεις που επιλέγει, αποφεύγοντας βεβιασμένες κινήσεις και επιδιώκοντας την αξιοποίηση ευκαιριών που δημιουργούνται ακόμη και μέσα σε περιόδους αστάθειας. Η φιλοσοφία μας παραμένει σταθερή και αδιαπραγμάτευτη: ισχυρός ισολογισμός, πειθαρχημένη επιλογή επενδύσεων, ενεργή διαχείριση κινδύνου και συνέπεια στη στρατηγική μας, ώστε η αξία της Εταιρείας να ενισχύεται διαχρονικά. Δεν μετράμε επιτυχία σε εβδομάδες ή τρίμηνα – τη μετράμε σε χρόνια, στηριζόμενοι στη συνετή διαχείριση και στην εμπιστοσύνη που έχουμε χτίσει μαζί σας με το πέρασμα του χρόνου», υπογράμμισε.

Οικονομικά αποτελέσματα 2025

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το Συγκρότημα κατέγραψε κέρδος μετά τη φορολογία ύψους €10,66 εκατομμυρίων, ή 5,33 σεντ ανά μετοχή. Η ενοποιημένη καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε από 249,92 σεντ σε 255,43 σεντ, σημειώνοντας άνοδο 2,2%.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €521,14 εκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τα περίπου 510 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η Εταιρεία σήμερα δεν έχει τραπεζικό χρέος. Η χρονιά επηρεάστηκε από το γεγονός ότι το 2024 περιλάμβανε σημαντικά έκτακτα κέρδη, κυρίως από τη συμμετοχή στην Ελληνική Τράπεζα, η οποία πωλήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2025 χωρίς να αναγνωριστεί πρόσθετο κέρδος εντός του 2025.

Παρά ταύτα, η Εταιρεία ενίσχυσε τα έσοδα από τόκους, τα οποία ανήλθαν σε €6,88 εκατομμύρια, ενώ ο τομέας ακινήτων του Συγκροτήματος κατέγραψε αυξημένα εισοδήματα από ενοίκια ύψους €2,78 εκατομμυρίων.

Μειωμένα κέρδη το εξάμηνο του 2026

Η Demetra Holdings ανακοίνωσε επίσης ότι με βάση τις μέχρι σήμερα ενδείξεις, το Συγκρότημα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αναμένεται να καταγράψει κέρδος, μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στη ζημιά που αναμένεται να προκύψει από τις επενδύσεις του Συγκροτήματος στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε σύγκριση με τα κέρδη που είχαν καταγραφεί από τις εν λόγω επενδύσεις κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 περιλαμβάνεται επίσης κέρδος από την αναγνώριση αρνητικής υπεραξίας, ύψους πέραν των €6 εκατομμυρίων, το οποίο προέκυψε από την απόκτηση εξαρτημένης εταιρείας. Το εν λόγω κέρδος περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 της εταιρείας που ανακοινώθηκαν στο ΧΑΚ στις 17 Ιουνίου 2026.