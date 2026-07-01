Το AUB Mediterraneo και η Cyta υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προώθηση της Καινοτομίας, της Έρευνας και της πρακτικής άσκησης φοιτητών

Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού – Mediterraneo (AUB Mediterraneo) και η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, θέτοντας το πλαίσιο για μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας, της έρευνας και της βιωματικής μάθησης στην Κύπρο. Η συνεργασία αντανακλά την κοινή δέσμευση των δύο οργανισμών για την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας, καθώς και για την ανάπτυξη των αυριανών επαγγελματιών στους τομείς της τεχνολογίας, της μηχανικής, των επιχειρήσεων και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το AUB Mediterraneo και η Cyta θα υλοποιήσουν σειρά κοινών δράσεων, όπως προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών, διαλέξεις από στελέχη της αγοράς, εργαστήρια, ερευνητικές δραστηριότητες και έργα κοινωνικού χαρακτήρα.

Παράλληλα, η συνεργασία θα δημιουργήσει ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ ακαδημαϊκών και επαγγελματιών του κλάδου, συμβάλλοντας στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της θεωρητικής εκπαίδευσης και της πρακτικής εφαρμογής.

Σχολιάζοντας τη συνεργασία αυτή, ο Πρύτανης της AUB Mediterraneo Δρ. Wassim El Hajj σημείωσε: «Στο AUB Mediterraneo πιστεύουμε ότι η ουσιαστική συνεργασία με τη βιομηχανία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προετοιμασία των φοιτητών μας ώστε να ανταποκριθούν στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις ενός κόσμου που εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς. Η συνεργασία μας με τη Cyta θα δημιουργήσει πολύτιμες ευκαιρίες για βιωματική μάθηση, έρευνα, καινοτομία και επαγγελματική ανάπτυξη, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Κύπρου.»

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cyta, κ. Γιώργος Μετζάκης, ανέφερε: «Στη Cyta αναγνωρίζουμε τη σημασία των ισχυρών συνεργασιών μεταξύ της βιομηχανίας και της Ανώτατης Εκπαίδευσης για την προώθηση της καινοτομίας και τη διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του μέλλοντος.

Μέσα από τη στενή συνεργασία μας με το AUB Mediterraneo, προσβλέπουμε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στη συμβολή μας στην εφαρμοσμένη έρευνα και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων και του ταλέντου που απαιτούνται για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού και της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Κύπρου».

Σχετικά με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού – Mediterraneo Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού – Mediterraneo (AUB Mediterraneo) εδρεύει στην Πάφο. Είναι εγκεκριμένο από την Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης (MSCHE) των Η.Π.Α. ως παράρτημα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού (AUB) του Λιβάνου. Το AUB λειτουργεί βάσει Διαπίστευσης που χορηγείται από το Υπουργείο Εκπαίδευσης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYSED) το οποίο πιστοποιεί τα προγράμματα σπουδών του πανεπιστημίου.

Όλα τα τμήματα και τα προγράμματα στο AUB Mediterraneo είναι επίσης εγκεκριμένα και διαπιστευμένα από τον Κυπριακό Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας και Διαπίστευσης Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), από το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναγνωρίζονται παγκοσμίως. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.