Τέλος στα πλαστικά μιας χρήσης και στα φακελάκια κέτσαπ - Μεγάλες αλλαγές στις συσκευασίες σε όλη την ΕΕ

Από τις 12 Αυγούστου 2026 τίθενται σε εφαρμογή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση νέοι κανόνες για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας, με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων, την ενίσχυση της ανακύκλωσης, την προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, ο νέος Κανονισμός για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασίας (PPWR) θεσπίζει ενιαίο πλαίσιο κανόνων για όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, ανεξαρτήτως υλικού, καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, από την παραγωγή έως τη διαχείριση των αποβλήτων.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι νέες διατάξεις προβλέπουν ότι οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακτήσιμες, ενώ έως το 2030 όλες οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιμες, ώστε τα υλικά τους να μπορούν να επανεντάσσονται στην παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα, οι πλαστικές συσκευασίες θα πρέπει να περιέχουν ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού, με τους σχετικούς στόχους να αυξάνονται σταδιακά έως το 2040.

Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι θα καθιερωθούν σαφέστερες και εναρμονισμένες σημάνσεις στις συσκευασίες, προκειμένου οι καταναλωτές να γνωρίζουν από ποιο υλικό είναι κατασκευασμένες, σε ποιο ρεύμα απορριμμάτων πρέπει να απορρίπτονται και πώς μπορούν να επιστραφούν για επαναχρησιμοποίηση.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των αποβλήτων, οι νέοι κανόνες στοχεύουν επίσης στη μείωση της περιττής συσκευασίας και του κενού χώρου στις μεταφορές και τις παραδόσεις προϊόντων. Παράλληλα ενισχύονται τα συστήματα επιστροφής συσκευασιών με εγγύηση (deposit-return systems), ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να παρέχουν επιλογές επαναχρησιμοποίησης ή επαναπλήρωσης όπου αυτό είναι εφικτό και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον καταναλωτή.

Από το 2030 θα απαγορευτούν ορισμένες συσκευασίες μίας χρήσης για τις οποίες υπάρχουν πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, όπως τα μικρά φακελάκια κέτσαπ και οι ατομικές συσκευασίες σαμπουάν που προσφέρονται σε ξενοδοχεία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία της δημόσιας υγείας. Όπως ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής, από τις 12 Αυγούστου 2026 εφαρμόζονται περιορισμοί στις ουσίες PFAS, γνωστές και ως «παντοτινά χημικά», στις συσκευασίες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Συσκευασίες που περιέχουν PFAS πάνω από τα προβλεπόμενα όρια δεν επιτρέπεται πλέον να διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η νέα νομοθεσία θα συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από πρωτογενείς πρώτες ύλες, θα ενισχύσει την αγορά ανακυκλωμένων υλικών και θα δημιουργήσει ευκαιρίες για επενδύσεις, καινοτομία και ανάπτυξη στον τομέα των βιώσιμων λύσεων συσκευασίας και της κυκλικής οικονομίας.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (12/8/2026), «New packaging rules for less waste and easier recycling» και Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «New EU packaging rules start to apply, including restrictions on PFAS in food-contact packaging».