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«Πάνω απ' όλα η Κυπριακή Δημοκρατία» - Το μήνυμα Χριστοδουλίδη για τα 66 χρόνια του κράτους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Με αφορμή την επέτειο της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η προστασία και η ενίσχυση του κράτους αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα, συνδέοντας την ισχυροποίησή του με τον στόχο της απελευθέρωσης και της επανένωσης της Κύπρου.

Το Κράτος μας, η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι η σημαντικότερή μας κατάκτηση, τονίζει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα 'Χ', ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. 

Συμπληρώνονται σήμερα, αναφέρει, 66 χρόνια από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, "την κορυφαία στιγμή στη μακραίωνη Ιστορία του τόπου μας, αποτέλεσμα διαχρονικών αγώνων του λαού μας, που κορυφώθηκαν με τον εθνικοαπελευθερωτικό και αντιαποικιακό αγώνα της ΕΟΚΑ που τελικά οδήγησε στην Ανεξαρτησία".

"Το Κράτος μας, η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι η σημαντικότερή μας κατάκτηση. Ο σεβασμός, η προστασία και η συνεχής αναβάθμιση της υπόστασής της, καθώς και η ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος της, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, αποτελούν ύψιστη μας προτεραιότητα" υπογραμμίζει ο Πρόεδρος.

Στο εσωτερικό, συνεχίζει, "με το να ενισχύουμε την ασφάλεια και την οικονομία μας, με πολιτικές που εκσυγχρονίζουν το Κράτος μας και βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας το αποτύπωμα και την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε να αντιμετωπίζεται με σεβασμό ως αξιόπιστος και δημιουργικός εταίρος".

Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνει ο Πρόεδρος, "που όντας σαφώς πιο ενισχυμένοι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε με πραγματικές αξιώσεις τον πολυπόθητο στόχο της απελευθέρωσης, του τερματισμού της τουρκικής κατοχής και της επανένωσης της πατρίδας μας".

"Μέσω μιας λύσης που θα είναι λειτουργική και βιώσιμη και θα δώσει νέα προοπτική και ελπίδα, νέους ορίζοντες σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας. Πάνω απο όλα η Κυπριακή Δημοκρατία", καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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