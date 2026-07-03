Η Visa, σε συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα της Ευρώπης, διαμορφώνουν το μέλλον του agentic commerce, με ασφαλείς συναλλαγές μέσω AI agents

Στο Visa Payments Forum (VPF) στο Παρίσι, το οποίο συγκεντρώνει περισσότερους από 2.000 σημαντικούς εκπροσώπους του κλάδου των πληρωμών με στόχο την ανάδειξη των τάσεων και των καινοτομιών που διαμορφώνουν το μέλλον των πληρωμών, η Visa (NYSE: V) ανακοίνωσε σήμερα την υλοποίηση συναλλαγών agentic commerce σε πραγματικές συνθήκες στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΑI agents πραγματοποιούν αγορές μέσω των ιστοσελίδων συνεργαζόμενων εμπόρων εκ μέρους των κατόχων καρτών.

Στις συναλλαγές αυτές, οι AI agents περιηγήθηκαν, επέλεξαν προϊόντα, και ολοκλήρωσαν αγορές, ενεργώντας εντός των παραμέτρων που όρισε ο καταναλωτής. Μέσω του δικτύου της, η Visa συνδέει τράπεζες, εμπόρους και συστήματα AI, επιτρέποντας ασφαλείς και πιστοποιημένες συναλλαγές, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Οι συναλλαγές αυτές υποστηρίζονται από το Visa Intelligent Commerce, το πλαίσιο πρωτοβουλιών της Visa για ασφαλείς εμπειρίες αγορών μέσω AI, οι οποίες πραγματοποιούνται κατόπιν ρητής εξουσιοδότησης του καταναλωτή, με τους AI agents να λειτουργούν αυστηρά εντός προκαθορισμένων ορίων και παραμέτρων που έχει ορίσει ο ίδιος ο χρήστης.

Το agentic commerce σε εφαρμογή στο σύνολο του οικοσυστήματος

Η Visa υποστηρίζει ήδη και επεκτείνει τις συναλλαγές agentic commerce σε πραγματικό χρόνο στην Ευρώπη, σε συνεργασία με περισσότερους από 30 εκδότες καρτών, επιτρέποντας σε AI agents να πραγματοποιούν αγορές εκ μέρους των κατόχων, με τη συμμετοχή εμπόρων όπως οι lastminute.com, Frasers, Cleverbridge και BrickDepot.

Οι συναλλαγές αυτές καλύπτουν διαφορετικούς κλάδους, όπως τα ταξίδια, το λιανεμπόριο και το ηλεκτρονικό εμπόριο, αποδεικνύοντας πως το agentic commerce μπορεί πλέον να εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες και σε ένα ευρύ φάσμα καθημερινών καταναλωτικών αναγκών.

Το ορόσημο αυτό σηματοδοτεί την επόμενη φάση του παγκόσμιου προγράμματος Agentic Ready της Visa στην Ευρώπη, συνδυάζοντας την απαραίτητη υποδομή, τα πρότυπα και τους συνεργάτες που απαιτούνται για την ανάπτυξη του agentic commerce στην πράξη.

«Βλέπουμε πλέον AI agents να πραγματοποιούν απευθείας αγορές εκ μέρους των καταναλωτών από ανεξάρτητους εμπόρους», δήλωσε η Sevi Vassileva, General Manager για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ στη Visa. «Το επόμενο βήμα είναι η εδραίωση αυτής της καινοτομίας, φέρνοντας σε συνεργασία ολόκληρο το οικοσύστημα, από τα πρότυπα και τις υποδομές έως τους συνεργάτες και τους παρόχους, με την εμπιστοσύνη ενσωματωμένη εξαρχής. Με αυτή την προσέγγιση καθιερώσαμε τις ανέπαφες πληρωμές και την ίδια ακολουθούμε καθώς διαμορφώνεται το μέλλον του εμπορίου».

Ο Alessandro Petazzi, CEO της lastminute.com, δήλωσε:

«Στη lastminute.com, ο ρόλος μας ήταν ανέκαθεν να αναλαμβάνουμε πλήρως την εμπειρία του ταξιδιού – όχι απλώς να το εμπνέουμε, αλλά και να το υλοποιούμε. Αυτό συνεπάγεται τη διαχείριση της πολυπλοκότητας: πτήσεις, ξενοδοχεία, πληρωμές, αλλαγές σε πραγματικό χρόνο. Αποτελούμε ήδη ένα αξιόπιστο κρίκο στην αλυσίδα της συναλλαγής και, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν και σχεδιάζουν, ο ρόλος αυτός καθίσταται ακόμη πιο σημαντικός. Το έργο της Visa στον τομέα της ταυτοποίησης και της εμπιστοσύνης είναι αυτό που καθιστά δυνατή την εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες. Βρισκόμαστε ακόμη σε αρχικό στάδιο, αλλά πρόκειται για το σωστό πεδίο δοκιμής και είμαστε χαρούμενοι που συμμετέχουμε.

Για πρώτη φορά, δυνατότητα συμμετοχής των εμπόρων

Η συμμετοχή των εμπόρων κατέστη δυνατή μέσω του Trusted Agent Protocol (TAP) της Visa και του Agent Directory, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να βοηθούν τους εμπόρους να αναγνωρίζουν με ασφάλεια και να συνεργάζονται με πιστοποιημένους AI agents σε διαφορετικές πλατφόρμες και περιβάλλοντα.

Οι δυνατότητες αυτές παρέχουν ένα ασφαλή τρόπο ταυτοποίησης των agents, επιτρέποντας στους εμπόρους να διακρίνουν τις αξιόπιστες συναλλαγές μέσω AI από τις μη επαληθευμένες κινήσεις, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο οι agents αποκτούν πρόσβαση στις ιστοσελίδες τους, εντοπίζουν προϊόντα και ολοκληρώνουν τις συναλλαγές.

Χωρίς να απαιτείται νέα υποδομή, οι δυνατότητες αυτές μπορούν να ενσωματωθούν στα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης κινδύνου, στις πολιτικές ασφαλείας και στα εργαλεία διαχείρισης της εμπειρίας χρήστη. Το TAP έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί παράλληλα με υφιστάμενα αλλά και νέα πρωτόκολλα ηλεκτρονικού εμπορίου, επιτρέποντας την άμεση υιοθέτησή του από τους εμπόρους.

Η υλοποίηση υποστηρίζεται από παρόχους υποδομών, μεταξύ των οποίων οι Cloudflare και Akamai.

Ασφαλείς συναλλαγές μέσω ΑΙ agents και έλεγχος του καταναλωτή με τα Visa Payment Passkeys

Οι εκδότριες τράπεζες έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν μέσω των Visa Payment Passkeys, τα οποία παρέχουν έναν αξιόπιστο και συμβατό τρόπο ταυτοποίησης συναλλαγών που εκκινούνται από AI agents για λογαριασμό των καταναλωτών.

Κάθε συναλλαγή εγκρίνεται με ασφάλεια και συνδέεται άμεσα με έναν επαληθευμένο χρήστη και τη ρητή εντολή του, διασφαλίζοντας πως ο καταναλωτής διατηρεί πλήρη έλεγχο ως προς το πότε και πως πραγματοποιούνται οι πληρωμές, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται πλήρης συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη (SCA).

Με τη διασφάλιση της ταυτοποίησης του κατόχου της κάρτας και την αναγνώριση του αξιόπιστου AI agent, η Visa παρέχει ένα κρίσιμο επίπεδο εμπιστοσύνης, επιτρέποντας την ασφαλή ολοκλήρωση των συναλλαγών με πλήρη διαφάνεια και έλεγχο.

Διαμορφώνοντας το μέλλον του ψηφιακού εμπορίου

Επιτρέποντας αξιόπιστες αλληλεπιδράσεις μεταξύ AI agents, ιστοσελίδων εμπόρων και εκδοτριών τραπεζών, η Visa συμβάλλει στην αντιμετώπιση βασικών εμποδίων υιοθέτησης του agentic commerce – όπως ο έλεγχος των συναλλαγών από τους καταναλωτές, η εμπιστοσύνη των εμπόρων και η πλήρης εποπτεία από τις τράπεζες.

Καθώς όλα τα παραπάνω λειτουργούν ήδη σε πραγματικές συνθήκες, το agentic commerce μπορεί να επεκταθεί σταδιακά σε περισσότερους κλάδους και αγορές στην Ευρώπη. Το μοντέλο αυτό επεκτείνεται και σε εμπορικές και B2B πληρωμές, όπου οι ίδιες αρχές ασφαλών και αξιόπιστων συναλλαγών που ενεργοποιούνται από AI agents μπορούν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των επιχειρήσεων.

Συνεργάτες του προγράμματος Visa Agentic Ready

Στις εκδότριες τράπεζες που έχουν ολοκληρώσει συναλλαγές μέσω AI agents με συνεργαζόμενους εμπόρους, με χρήση των Visa Payment Passkeys και σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ισχυρής Εξακρίβωσης Πελάτη (Strong Customer Authentication), περιλαμβάνονται οι:

Bank of Cyprus, Abanca, Alpha Bank, Bankinter, Barclays, BBVA, CaixaBank, Ceska Sporitelna, comdirect, Commerzbank, Cornèrcard, Deutsche Kreditbank, HSBC UK, ING, Klarna, Lloyds Banking Group, mBank, Nationwide Building Society, NatWest, Nexi Group, Nordea Bank, OP Cooperative, Piraeus Bank, PKO Bank Polski, Revolut, S-Payment, Swisscard, Tatra banka, Banca Transilvania, Vanquis Bank, Viseca.