Ο ΟΜΙΛΟΣ ΧΜ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στο πλαίσιο της διάθεσης ποσού ύψους €5 εκατομμυρίων για την ανακούφιση και στήριξη κοινοτήτων της Λεμεσού που έπληξαν οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2025, ο Όμιλος ΧΜ ανακοίνωσε σήμερα, σε διάσκεψη τύπου στην Λευκωσία, το δεύτερο σκέλος της πρωτοβουλίας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει αναλάβει, με στόχο την στήριξη της αποκατάστασης και της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των πυρόπληκτων κοινοτήτων.

Μετά την άμεση κάλυψη κρίσιμων αναγκών των πυρόπληκτων κοινοτήτων το 2025, ο Όμιλος ΧΜ, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, και ακολουθώντας μια στοχευμένη, διαφανή και ουσιαστική αξιοποίηση πόρων, προχωρά τώρα στην χρηματοδότηση μιας σειράς μεγάλων έργων υποδομής που αναμένεται ότι θα δώσουν νέα πνοή ζωής στα χωριά της περιοχής. Σημειώνεται επίσης, πως για την ενίσχυση της προστασίας της περιοχής από μελλοντικές πυρκαγιές, ο Όμιλος ΧΜ θα χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση δέκα φορητών υδατοδεξαμενών.

Μιλώντας στην διάσκεψη τύπου, η κυρία Σταύρη Μόρτη, Συν-Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΧΜ, ανέφερε ότι μέρος του ποσού των €5 εκατομμυρίων, που ο Όμιλος δεσμεύτηκε να προσφέρει για την αποκατάσταση και αναζωογόνηση των πυρόπληκτων κοινοτήτων, παραχωρήθηκε άμεσα σε οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους στις πυρκαγιές. Σήμερα, ο Όμιλος ΧΜ προσφέρει ποσό μεγαλύτερο από €1 εκατομμύριο ευρώ για την υλοποίηση τεσσάρων σημαντικών έργων στο Σούνι-Ζανατζιά, στον Άγιο Αμβρόσιο, στον Άγιο Θεράποντα και στο Βουνί, που έχουν στόχο να μετατρέψουν τα χωριά αυτά σε ελκυστικούς προορισμούς για επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό, χαρίζοντας, παράλληλα, στους κατοίκους της περιοχής σύγχρονους και προσβάσιμους χώρους συνάντησης, άθλησης, ψυχαγωγίας, πολιτισμού και χαλάρωσης.

Στην συνέχεια, η κυρία Μόρτη δήλωσε:

«Ο Όμιλος ΧΜ ιδρύθηκε στην Κύπρο το 2009 και εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 20 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως. Η Κύπρος, όμως, είναι το σπίτι μας. Είναι ο τόπος όπου δουλεύουν περίπου 800 συνάδελφοι και μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Ο τόπος όπου χτίστηκε αυτή η εταιρεία από το μηδέν. Όταν καίγεται η Κύπρος, καιγόμαστε κι εμείς. Δεν είμαστε, λοιπόν, εδώ ως δωρητές. Είμαστε εδώ γιατί αυτός είναι ο τόπος μας, και έχουμε ευθύνη απέναντί του.

Θέλω να ευχαριστήσω τους κοινοτάρχες, που εμπιστεύτηκαν αυτή την συνεργασία, καθώς και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, που σε εκείνες τις δύσκολες μέρες του Ιουλίου του 2025 πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις, για να σώσει ό,τι μπορούσε να σωθεί.

Σήμερα δεν ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση κάποιου έργου, αλλά την αρχή. Τα έργα ξεκινούν κι εμείς θα είμαστε εκεί, σε όλη τη διαδρομή, μέχρι να παραδοθούν στις κοινότητές τους, στις οποίες ανήκουν.»

Ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, κύριος Νίκος Λογγίνος, ευχαρίστησε τον Όμιλο ΧΜ για την διαχρονική προσφορά του, που αποτελεί μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης, κοινωνικής ευθύνης και συλλογικής προσπάθειας, όπως είπε, αφού η αποκατάσταση των συνεπειών μια μεγάλης φυσικής καταστροφής, δεν αποτελεί αποκλειστικό έργο των Κρατικών Υπηρεσιών, αλλά είναι ευθύνη και υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας. Αφού τόνισε την σημασία των ενεργειών για την πρόληψη των πυρκαγιών, ο κύριος Λογγίνος δήλωσε:

«Η Πυροσβεστική Υπηρεσία εργάζεται αδιάλειπτα για την συνεχή αναβάθμιση των υποδομών της, τον εκσυγχρονισμό του στόλου και του επιχειρησιακού εξοπλισμού της, καθώς και την διαρκή εκπαίδευση των μελών της, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με υψηλό επαγγελματισμό στο σύνθετο και απαιτητικό έργο που καλείται καθημερινά να επιτελέσει.

Στην προσπάθεια αυτή, έρχονται να προστεθούν οι δέκα κινητές δεξαμενές νερού, χωρητικότητας 56,000 λίτρων νερού η καθεμία, τις οποίες ο Όμιλος XM δωρίζει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική προσφορά, η οποία ενισχύει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες πυρόσβεσης και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη υποστήριξη των επίγειων και εναέριων δυνάμεων, κατά τη διαχείριση μεγάλων πυρκαγιών.»

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Θεράποντος, κύριος Θεράπων Χρυσοστόμου, εξήρε την σημασία της βοήθειας που ο Όμιλος ΧΜ προσέφερε στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών τον Ιούλιο του 2025:

«Το μέλλον του τόπου μας έμοιαζε τότε εξαιρετικά δύσκολο. Όμως, μέσα σε αυτό το σκοτάδι, δεν μείναμε μόνοι. Ο Όμιλος ΧΜ στάθηκε δίπλα μας από την πρώτη στιγμή, αποδεικνύοντας τι σημαίνει πραγματική έμπρακτη κοινωνική προσφορά».

Ο κ. Χρυσοστόμου αναφέρθηκε στην γενναιόδωρη χορηγία του Ομίλου ΧΜ για την δημιουργία ενός σύγχρονου Πολυχώρου πολιτισμού, δημιουργίας και κοινωνικής ανάπτυξης, που θα βοηθήσει το χωριό να αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες του.

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Αμβροσίου, κ. Στέλιος Γρηγορίου, ευχαρίστησε τον Όμιλο ΧΜ για την χρηματοδότηση της κατασκευής ενός σύγχρονου γηπέδου ποδοσφαίρου, που θα προσφέρει στους νέους της περιοχής υγιή απασχόληση, μακριά από κινδύνους, και στις ποδοσφαιρικές ομάδες της περιοχής μια σύγχρονη έδρα. Και πρόσθεσε:

«Σε περιφερειακό επίπεδο, η υποδομή αυτή ενώνει και ενδυναμώνει ολόκληρη την περιοχή των κρασοχωριών της Λεμεσού. Θα αποτελέσει έναν ζωντανό πνεύμονα συνάντησης για τις γύρω κοινότητες, έναν χώρο που θα φιλοξενεί αθλητικές διοργανώσεις και άλλες εκδηλώσεις, φέρνοντας κόσμο και ζωντάνια στα χωριά μας.»

Αναφορά στην χρηματοδότηση της δημιουργίας κοινοτικού πάρκου στο Βουνί, γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Χαβούζας, με στόχο την ενίσχυση του τοπικού τουρισμού και την φιλοξενία μεγάλων εκδηλώσεων, έκανε ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου του χωριού, κ. Ματθαίος Πρωτοπαπάς:

«Η φονική πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου κατέστρεψε τον πράσινο πνεύμονα όλης της περιοχής γύρω από το Βουνί. Αυτόν τον πνεύμονα επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε εκ νέου. Και ευχαριστούμε τον Όμιλο ΧΜ για την συνδρομή του και την στήριξη για την δημιουργία ενός μεγαλεπήβολου έργου.»

Για την δημιουργία κοινοτικού πάρκου, που θα περιλαμβάνει παιδική χαρά, καθώς και χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας στο Σούνι-Ζανατζιά, μίλησε στην διάσκεψη τύπου ο κοινοτάρχης κ. Νίκος Βίκης:

«Από τις πρώτες μέρες ο Όμιλος ΧΜ ήταν δίπλα μας και δίπλα στους κατοίκους. Ήταν η μόνη εταιρεία που άμεσα βοήθησε τους πυρόπληκτους προσφέροντας το αντίστοιχο ποσό με αυτό που πρόσφερε το κράτος. Τώρα θα βοηθήσει και στην αναβάθμιση της κοινότητά μας χρηματοδοτώντας ένα πολύ-λειτουργικό πάρκο δραστηριοτήτων. Η προσφορά του Ομίλου ΧΜ συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων στις πυρόπληκτες περιοχές.»

Τα τέσσερα μεγάλα κοινοτικά έργα αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν σε περίοδο 18 μηνών μετά από την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων.