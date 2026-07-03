Συνάντηση Δημάρχου και Αντιδημάρχων με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, κ. Γιώτης Παπαχριστοφή και οι Αντιδήμαρχοι Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, Αργάκας, Δρούσειας, Πωμού, και Κρήτου Τέρρας, πραγματοποίησαν σήμερα στη Λευκωσία, κατόπιν αιτήματος του Δήμου, συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Μαρία Παναγιώτου, κατά την οποία συζητήθηκαν σημαντικά έργα και ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη και την προστασία της περιοχής.

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τα ακόλουθα θέματα όπως η επέκταση του αλιευτικού καταφυγίου Πωμού. Συμφωνήθηκε ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα προχωρήσει η συντήρηση του αλιευτικού καταφυγίου Πωμού. Παράλληλα, θα εκπονηθεί μελέτη για τον επανασχεδιασμό και την επέκταση του λιμανιού. Δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου από τον Κατασκηνωτικό Χώρο μέχρι την Λίμνη .

Ακόμη συζητήθηκε το αίτημα του Δήμου για εξέταση της περιβαλλοντικής μελέτης που έχει ήδη υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

Αποφασίστηκε ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη από Λειτουργούς του Τμήματος Περιβάλλοντος, με στόχο την αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό των σημείων, όπου απαιτείται.

Κατασκευή κυματοθραυστών στο παραλιακό μέτωπο του Κόλπου Χρυσοχούς.

Η Υπουργός ενημέρωσε τον Δήμο ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα δοθούν απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο κατασκευής των κυματοθραυστών ή θωράκισης του παραλιακού μετώπου.

Επίσης η επέκταση του λιμανιού Λατσιού .

Ο Δήμος ενημερώθηκε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η εξέταση του έργου και θα αποσταλούν οι απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος για την αδειοδότηση του έργου.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ανοίξει τον δρόμο για την έναρξη υλοποίησης του έργου από την Αρχή Λιμένων.

Καθαρισμός της κοίτης των ποταμών Χρυσοχούς και Γιαλιάς από καλαμιώνες.

Τα αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου σε συνεργασία με το Δήμο Πόλης θα προχωρήσουν, όπως αναφέρεται, στις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού των ποταμών.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει την ικανοποίησή του για το θετικό κλίμα της συνάντησης και τη βούληση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να προωθήσει έργα ουσιαστικής σημασίας για την περιοχή.

Ο Δήμος θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία των διαδικασιών, με στόχο την έγκαιρη υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων προς όφελος των δημοτών και της τοπικής οικονομίας.