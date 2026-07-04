Άγγελος Ονησιφόρου: Η Πάφος χρειάζεται ένα σύγχρονο μεγάλο αμφιθέατρο , υποχρέωσή μας απέναντι στη νέα γενιά

Ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξήρε τη μουσική εκδήλωση αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαίο Ωδείο Κάτω Πάφου, κάνοντας παράλληλα έκκληση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου μεγάλου αμφιθεάτρου στην πόλη.

Όπως ανέφερε, η βραδιά αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία πολιτισμού, γεμίζοντας το κοινό με περηφάνια, συγκίνηση και ελπίδα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ερμηνείες των μαθητών του Μουσικού Σχολείου και στη συμμετοχή της Ελένης Τσαλιγοπούλου, οι οποίες, όπως σημείωσε, χάρισαν στο κοινό μια αξέχαστη μουσική βραδιά.

Ο κ. Ονησιφόρου συνεχάρη τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Μουσικού Σχολείου, με ιδιαίτερη μνεία στους διευθυντές Ελένη Δημητρίου και Σταύρο Τσαρτσάλη, καθώς και στον μαέστρο Σωκράτη Τερπίζη, υπογραμμίζοντας ότι με όραμα, αφοσίωση και καθημερινή προσπάθεια καλλιεργούν στα παιδιά την αγάπη για τη μουσική και τον πολιτισμό, διαμορφώνοντας παράλληλα χαρακτήρες και αξίες.

Ξεχωριστά συγχαρητήρια απηύθυνε στους μαθητές, επισημαίνοντας ότι με το ταλέντο, την πειθαρχία και την αφοσίωσή τους απέδειξαν πως η νέα γενιά μπορεί να δημιουργεί πολιτισμό υψηλού επιπέδου και να αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για την Πάφο.

Μέσα από την ανάρτησή του, ο δημαρχεύων Πάφου ανέδειξε και την ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου μεγάλου αμφιθεάτρου, τονίζοντας ότι η επαρχία χρειάζεται έναν χώρο αντάξιο της πολιτιστικής της δραστηριότητας, όπου το Μουσικό Σχολείο και άλλοι πολιτιστικοί φορείς θα μπορούν να παρουσιάζουν το έργο τους.

Όπως σημείωσε, η δημιουργία ενός τέτοιου έργου δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά υποχρέωση απέναντι στη νέα γενιά και στον πολιτισμό της Πάφου, καλώντας όλους τους αρμόδιους φορείς να συνεργαστούν ώστε η πρόταση να γίνει πραγματικότητα.

«Όταν τέτοιες παραστάσεις πραγματοποιούνται στο Αρχαίο Ωδείο Κάτω Πάφου, η ιστορία συναντά το μέλλον. Και το μέλλον βρίσκεται στα παιδιά μας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άγγελος Ονησιφόρου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Πάφος μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον πολιτισμό.