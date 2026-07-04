Με επιτυχία η παράσταση «Σαν την Κύπρον εν έσσιει» στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χτες η θεατρική παράσταση «Σαν την Κύπρον εν έσσιει», της συγγραφέας Μαρίας Χαραλάμπους, στο πλαίσιο των Καλοκαιρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2026 του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς.

Η απολαυστική κυπριακή κωμωδία χάρισε άφθονο γέλιο και μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας στους εκατοντάδες θεατές που κατέκλυσαν τον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου.

Με τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών, το ευρηματικό κείμενο και τη ζωντανή αλληλεπίδραση με το κοινό, η παράσταση απέσπασε το θερμό χειροκρότημα και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές της παραγωγής για την εξαιρετική παρουσίαση, καθώς και προς τους δημότες και επισκέπτες που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, στηρίζοντας έμπρακτα τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου.

Οι Καλοκαιρινές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις συνεχίζονται με πλούσιο πρόγραμμα, προσφέροντας ποιοτικές πολιτιστικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους και ενισχύοντας τον ρόλο του πολιτισμού ως σημείου συνάντησης, δημιουργίας και ψυχαγωγίας για την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες της περιοχής.