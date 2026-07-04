Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Newsroom

Με επιτυχία η παράσταση «Σαν την Κύπρον εν έσσιει» στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χτες η θεατρική παράσταση «Σαν την Κύπρον εν έσσιει», της συγγραφέας Μαρίας Χαραλάμπους, στο πλαίσιο των Καλοκαιρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2026 του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς.

Η απολαυστική κυπριακή κωμωδία χάρισε άφθονο γέλιο και μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας στους εκατοντάδες θεατές που κατέκλυσαν τον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου.

Με τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών, το ευρηματικό κείμενο και τη ζωντανή αλληλεπίδραση με το κοινό, η παράσταση απέσπασε το θερμό χειροκρότημα και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές της παραγωγής για την εξαιρετική παρουσίαση, καθώς και προς τους δημότες και επισκέπτες που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, στηρίζοντας έμπρακτα τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου.

Οι Καλοκαιρινές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις συνεχίζονται με πλούσιο πρόγραμμα, προσφέροντας ποιοτικές πολιτιστικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους και ενισχύοντας τον ρόλο του πολιτισμού ως σημείου συνάντησης, δημιουργίας και ψυχαγωγίας για την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες της περιοχής.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα