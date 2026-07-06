Κυκλοφοριακή διαχείριση του έργου"Βελτίωση τμήματος της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ στις περιοχές των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας Κονιά

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών του Έργου «Βελτίωση τμήματος της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στις περιοχές των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας (Κονιά)», περιλαμβανομένων εργασιών σε οδόστρωμα και πεζοδρόμια, είναι απαραίτητο όπως κλείσει προσωρινά πλήρως τμήμα της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχέπανς μέχρι το ύψος της συμβολής της με την οδό Γρίβα, για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 7:00 π.μ την Πέμπτη 9/7/2026 και θα ολοκληρωθούν στις 18/7/2026. Για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του κοινού, έχει εκπονηθεί Σχέδιο Κυκλοφοριακής Διαχείρισης για να ελαχιστοποιηθεί ο επηρεασμός του οδικού δικτύου. Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών θα γίνονται και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί όπως χρησιμοποιούν τους παράπλευρους δρόμους για αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και ταλαιπωρίας.

Η οδός Αχέπανς θα εξυπηρετεί και τις δύο κατευθύνσεις κίνησης.

Ο Δήμος Πάφου διαβεβαιώνει το κοινό ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόκληση της λιγότερο δυνατής ταλαιπωρίας από την εκτέλεση του σημαντικού αυτού έργου και ζητεί την συνεργασία και την κατανόησή του.