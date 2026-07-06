Το τελευταίο αντίο στον Νίκο Σιακόλα παρουσία ΠτΔ και εκπροσώπων πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου

Το τελευταίο αντίο στον επιχειρηματία Νίκο Σιακόλα είπαν το απόγευμα της Δευτέρας συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, στον Στρόβολο, παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρόεδρος της Βουλής των αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, αρχηγοί κομμάτων και μέλη της Βουλής.

Μέσα από τους επικήδειους έγινε εκτενής αναφορά στην επιχειρηματική διαδρομή, την κοινωνική προσφορά και την προσωπικότητα του Νίκου Σιακόλα, αλλά και στην οικογενειακή διάσταση της ζωής του.

Εκ μέρους της οικογένειας, ο γιος του Μάριος Σιακόλας ευχαρίστησε όσους παρέστησαν στην κηδεία και όσους απέστειλαν μηνύματα συμπαράστασης, σημειώνοντας ότι παρά το ότι ο πατέρας του ήταν γνωστός ως επιχειρηματίας, ο ίδιος επέλεξε να μιλήσει για τον σύζυγο, τον πατέρα και τον παππού, καθώς και για τον άνθρωπο δίπλα στον οποίο, όπως είπε, είχε «το μοναδικό προνόμιο» να εργαστεί για 40 χρόνια.

Ανατρέχοντας στα παιδικά του χρόνια, ο Μάριος Σιακόλας θυμήθηκε πώς ο πατέρας του τον εισήγαγε από πολύ μικρή ηλικία στον κόσμο της δουλειάς, με τον δικό του τρόπο. Όπως είπε, όταν ήταν οκτώ ή εννέα ετών, ο Νίκος Σιακόλας ταξίδευε συχνά στο εξωτερικό και του ζητούσε να του διαβάζει τηλεφωνικώς τηλεγραφήματα που έφταναν στο σπίτι και αφορούσαν τις εισαγωγές πατατών, που αποτελούσαν τότε την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σε μια περίπτωση, όπως αφηγήθηκε, η πληροφορία που του μετέφερε για την τιμή ενός πελάτη βοήθησε τον πατέρα του να κλείσει μια πράξη. Ο Νίκος Σιακόλας τού είπε τότε ότι η βοήθειά του ήταν σημαντική και ότι θα του έφερνε ένα αυτοκινητάκι ως δώρο.

«Ξέρω τώρα ότι τότε το είπες μόνο και μόνο για να με κάνεις να νιώσω χρήσιμος. Και τα κατάφερες. Νομίζω πως εκείνη ακριβώς τη στιγμή γεννήθηκε μέσα μου η επιθυμία να γίνω και εγώ έμπορος», είπε.

Ο Μάριος Σιακόλας αναφέρθηκε και στην καταστροφή του 1974, περιγράφοντας τη στιγμή κατά την οποία ο πατέρας του συγκέντρωσε την οικογένεια και, με δάκρυα στα μάτια, τους ανακοίνωσε ότι είχαν χάσει τα πάντα. «Και όμως, δεν μας άφησες να χάσουμε την ελπίδα και μας είπες: “Θα ξαναρχίσουμε”. Και ξαναρχίσαμε», ανέφερε.

Ακολούθησε, όπως είπε, η Νιγηρία. Θυμήθηκε ένα βράδυ κατά το οποίο είδε τον πατέρα του σκυμμένο πάνω από πολύπλοκα μηχανολογικά σχέδια ενός πλοίου, το οποίο, όπως έμαθε αργότερα, θα μετατρεπόταν σε πλωτό εργοστάσιο τσιμέντου.

Όταν τον ρώτησε τι ήταν τα σχέδια, ο Νίκος Σιακόλας, χωρίς να σηκώσει το κεφάλι, του απάντησε: «Ψωμί, είναι ψωμί». «Για μένα τότε, το έργο αυτό έμοιαζε σαν ένα διαστημόπλοιο. Για σένα, ήταν απλώς η επόμενη δημιουργία», είπε.

Αναφερόμενος στις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ο Μάριος Σιακόλας είπε ότι, όσο περνούσαν τα χρόνια, συνειδητοποιούσε πως «το σημαντικότερο πανεπιστήμιο» της ζωής του δεν ήταν το διακεκριμένο αμερικανικό πανεπιστήμιο, αλλά η καθημερινή παρουσία δίπλα στον πατέρα του και η κοινή τους πορεία στις επιχειρήσεις.

Χαρακτήρισε τα 40 χρόνια της συνεργασίας τους «μοναδική και συγκλονιστική εμπειρία», γεμάτη μάθηση, δημιουργία, κρίσεις, δυσκολίες και επιτυχίες.

Περιγράφοντας τον πατέρα του ως πραγματικό ηγέτη, είπε ότι διέθετε απόλυτη ηρεμία και αυτοπεποίθηση, ακόμη και όταν η πραγματικότητα στις περιόδους κρίσης ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Δεν απέφυγε, παράλληλα, να αναφερθεί στις διαφωνίες που είχαν κατά τη διάρκεια της κοινής επιχειρηματικής τους πορείας, σημειώνοντας ότι με τα χρόνια κατάλαβε πως ο πατέρας του δεν ήταν άκαμπτος, αλλά ένας άνθρωπος με «μια δική του πυξίδα» και με ακλόνητη πεποίθηση πως, ό,τι και αν συνέβαινε, θα έβρισκε τρόπο να το αντιμετωπίσει.

«Όπου άλλοι έβλεπαν καταστροφή, εσύ έβλεπες μια νέα αρχή. Όπου άλλοι έβλεπαν αδιέξοδο, εσύ έβλεπες ευκαιρία. Δεν σε ενδιέφερε ποτέ ο πλούτος ως αυτοσκοπός, σε ενδιέφερε η δημιουργία», είπε.

Σύμφωνα με τον Μάριο Σιακόλα, ο πατέρας του δίδαξε στην οικογένειά του, κυρίως μέσα από τις πράξεις του, την εργατικότητα, την επιμονή, το θάρρος και την αισιοδοξία, αλλά και ότι «ο πολιτισμός βρίσκεται στην απλότητα», ότι η συνεργασία απαιτεί αμοιβαίο σεβασμό και ότι η καλή φήμη ενός ανθρώπου αξίζει περισσότερο από οποιαδήποτε εμπορική πράξη.

«Δεν ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή ούτε για να χάσουμε, ούτε για να κερδίσουμε. Ερχόμαστε για να ζήσουμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του «έζησε με όλη τη σημασία της λέξης».

Αναλυτικότερα στην επιχειρηματική διαδρομή του Νίκου Σιακόλα αναφέρθηκε εκ μέρους του Ομίλου CTC ο Γιώργος Μιτσίδης, παρουσιάζοντας την πορεία του στον επιχειρηματικό κόσμο και τη συμβολή του στην ανάπτυξη του Ομίλου.

Μια ζωή συνώνυμη της προκοπής και της επιχειρηματικότητας

Στον δικό του επικήδειο, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, χαρακτήρισε τη ζωή του Νίκου Σιακόλα δημιουργική και «συνώνυμη σχεδόν της προκοπής και της επιχειρηματικότητας».

Όπως ανέφερε, όταν τον πρωτογνώρισε, ο Νίκος Σιακόλας βρισκόταν ήδη σε μια συνεχή πορεία προς τα εμπρός, καταξιωμένος στη διοίκηση και επικεφαλής ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους της χώρας.

Σημείωσε ότι μέχρι και πριν από λίγους μήνες μιλούσε για επιχειρηματικά σχέδια για την επόμενη εικοσαετία, «με το ίδιο πάθος, την ίδια ενέργεια, την ίδια διάθεση» με την οποία είχε ξεκινήσει την πορεία του.

Ο κ. Αντωνίου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην προσήνεια και την προσιτότητα του Νίκου Σιακόλα, λέγοντας ότι μιλούσε με όλους «ως ίσος προς ίσον», χωρίς να τον απασχολεί η ηλικία, η καταγωγή, η ιδιότητα ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του συνομιλητή του.

Μέσα από τις δράσεις και τις καινοτόμες παρεμβάσεις του, πρόσθεσε, δημιούργησε επί δεκαετίες χιλιάδες θέσεις εργασίας και συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία της Κύπρου.

Όπως είπε, ο Νίκος Σιακόλας, μαζί με λίγους ακόμη πρωτοπόρους επιχειρηματίες του ίδιου διαμετρήματος, συνέβαλε στη μετάβαση της κυπριακής οικονομίας και στην ένταξή της μεταξύ των σύγχρονων και αναπτυγμένων οικονομιών.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ σημείωσε ακόμη ότι ο Νίκος Σιακόλας εφάρμοζε στην πράξη τους κανόνες της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης «πολλά χρόνια προτού δημιουργηθεί ο όρος», ενώ αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στα συλλογικά επιχειρηματικά όργανα και ιδιαίτερα στην Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων.

«Ο Νίκος Σιακόλας έζησε πλήρης. Πλήρης ημερών, πλήρης έργων και δράσεων, πλήρης τιμών και αξιώσεων», ανέφερε ο κ. Αντωνίου, προσθέτοντας ότι με τον θάνατό του «κλείνει ο κύκλος μιας ολόκληρης εποχής», αλλά το αποτύπωμά του θα παραμείνει οδηγός για το μέλλον.

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Δεν έβαζε το χρήμα ως αυτοσκοπό»

Τη βαθιά προσωπική του σχέση με τον Νίκο Σιακόλα περιέγραψε στον επικήδειό του ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ως φίλος της οικογένειας, αναφέροντας ότι για περισσότερο από 40 χρόνια είχε την τύχη και την ευλογία να συνδέεται μαζί του με μια στενή σχέση εκτίμησης.

Όπως είπε, αυτό που πάντοτε ξεχώριζε στον Νίκο Σιακόλα ήταν η έντονη πεποίθησή του ότι «με επιμονή, υπομονή και σκληρή δουλειά και πίστη, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο».

Αναφέρθηκε στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε ο Νίκος Σιακόλας σε ηλικία μόλις 20 ετών, όταν προσβλήθηκε από τύφο. Σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου, ακόμη και όταν οι γιατροί τον είχαν ξεγράψει, εκείνος επέμενε: «Θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρω». «Και τα κατάφερε», πρόσθεσε.

Ο κ. Νεοφύτου μίλησε ακόμη για την ευγένεια και τον σεβασμό με τον οποίο ο Νίκος Σιακόλας αντιμετώπιζε κάθε άνθρωπο, «επώνυμο ή ανώνυμο», θυμίζοντας μια φράση που, όπως είπε, του επαναλάμβανε συχνά: «Λίγη ευγένεια δεν βλάπτει».

Τον περιέγραψε ως άνθρωπο με «ατσάλινη θέληση», πάθος, πείσμα και υπομονή, αποτελεσματικό και συχνά πρωτοποριακό. «Δεν ήταν ποτέ ο επιχειρηματίας που έβαζε το χρήμα ως αυτοσκοπό. Ήταν ο οραματιστής. Δημιουργικός. Η δημιουργία και το παραγωγικό αποτύπωμα ήταν η προτεραιότητά του», ανέφερε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση του εκλιπόντος με τον κατεχόμενο Καραβά. «Έφυγες, με τον αγαπημένο σου Καραβά και τη μισή μας πατρίδα ακόμη υπό κατοχή», είπε.

ΚΥΠΕ