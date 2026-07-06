Ο Ερχιουρμαν "ανέπεμψε νόμο" για ίδρυση "ακαδημίας δασκάλων"

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, "ανέπεμψε" στη «βουλή» τον "τροποποιητικό νόμο" περί ίδρυσης της «ακαδημίας δασκάλων Ατατούρκ» (ΑΟΑ), ο οποίος είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία στις 23 Ιουνίου, ζητώντας την επανεξέτασή του λόγω «συνταγματικότητας».

Στην αιτιολόγηση της απόφασής του, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι οι πρόνοιες που μεταφέρουν τη ρύθμιση βασικών ζητημάτων –όπως τα κριτήρια εισδοχής, οι όροι των εισαγωγικών εξετάσεων και η ακαδημαϊκή κατάσταση των φοιτητών– από το «νόμο» σε «διατάγματα», παραβιάζουν την αρχή του «κράτους δικαίου» και το μη μεταβιβάσιμο της «νομοθετικής» εξουσίας.

ΚΥΠΕ