Έλεγχο όπλων στη Γάζα από NCAG ζητεί το Συμβούλιο Ειρήνης, αφοπλισμό Χαμάς θέλει το Ισραήλ

Το Συμβούλιο Ειρήνης δήλωσε τη Δευτέρα ότι η παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή που έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας πρέπει να ελέγχει όλα τα όπλα, λίγο μετά την ανακοίνωση της Χαμάς ότι έχει διαλύσει το Σώμα που κυβερνούσε την περιοχή.

"Η βασική αρχή παραμένει μία αρχή, ένας νόμος και ένα όπλο. Αυτό σημαίνει τη συγκέντρωση όλων των όπλων υπό τον έλεγχο της NCAG (Εθνική Επιτροπή για τη Διαχείριση της Γάζας)", ανέφερε το Συμβούλιο Ειρήνης σε ανάρτηση στο X.

Η NCAG, που είναι επί του παρόντος με έδρα το Κάιρο, δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο ίδρυσε ο Τραμπ όταν διαμεσολάβησε για την εκεχειρία στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2025.

Εξάλλου, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η διάλυση του κυβερνητικού Σώματος της Χαμάς στη Γάζα ήταν ένα "κόλπο" για να αποφύγει τον αφοπλισμό, όπως απαιτεί το Ισραήλ και το ειρηνικό σχέδιο στο οποίο διαμεσολάβησαν οι ΗΠΑ υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

"Όσο η Χαμάς διατηρεί τα όπλα της, οποιαδήποτε πολιτική κυβέρνηση θα λειτουργεί φυσικά όπως υπαγορεύει η Χαμάς", ανέφερε ο Γκίντεον Σάαρ σε ανάρτησή του στο X. "Το Ισραήλ επιμένει στην πλήρη εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ, με τις βασικές αρχές του να είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς και όλων των άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων, και η πλήρης αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας", τόνισε.

ΚΥΠΕ