Πυρκαγιά στην είσοδο της Πόλης Χρυσοχούς, στη μάχη και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε στην είσοδο του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, κοντά στο τουρκοκυπριακό χωριό Χρυσοχού, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η φωτιά καίει, επί του παρόντος, αποκάλαμα σε θερισμένα χωράφια και ξηρά χόρτα, ενώ από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Παράλληλα, στη μάχη για την κατάσβεση ρίχθηκαν και εναέρια μέσα, με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένων περιοχών.