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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε τη νέα ηγεσία της ΣΕΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι κοινές, οι στόχοι είναι κοινοί και προσβλέπω να θέσουμε σε αυτή τη συνάντηση κάποια θέματα με πρώτο από όλα το συνταξιοδοτικό, είστε σε επαφή και με τον Υπουργό. Έχουμε και άλλα θέματα, όμως, που πρέπει να δούμε», δήλωσε ο πρόεδρος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τη νέα ηγεσία της ΣΕΚ.

Καλωσορίζοντας τα μέλη της ηγεσίας της ΣΕΚ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα συνεχάρη και σημείωσε ότι «από την πρώτη στιγμή και παρά κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις, προσεγγίζουμε τη ΣΕΚ ως ένα από τους πιο στενούς μας συνεργάτες και συνοδοιπόρους».

«Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι κοινές, οι στόχοι είναι κοινοί και προσβλέπω να θέσουμε σε αυτή τη συνάντηση κάποια θέματα με πρώτο από όλα το συνταξιοδοτικό, είστε σε επαφή και με τον Υπουργό. Έχουμε και άλλα θέματα, όμως, που πρέπει να δούμε», δήλωσε ο πρόεδρος.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί ήταν μια στιγμή περηφάνειας για τη χώρα μας, για την ουσιαστική σας συμβολή στα δρώμενα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, ήμασταν μαζί και σε συνάντηση στις Βρυξέλλες και η αναγνώριση του ρόλου της ΣΕΚ που ξεφεύγει από τα κυπριακά σύνορα, επεκτείνεται στην Ευρώπη και το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και στην προσπάθεια που καταβάλλουμε και εμείς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

Και ήταν σημαντικό ότι στην Προεδρία μας είχαμε και την κατάληξη σε ένα θέμα που ήταν σε εκκρεμότητα, πέραν από μια δεκαετία, ήταν σημαντικό ότι είχαμε θετική κατάληξη», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

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