Στο Προεδρικό και πάλι το ΔΗΚΟ για σκληρό παζάρι - Ο ανασχηματισμός του Υπουργικού, οι φόβοι του Χριστοδουλίδη και το πολιτικό φλερτ με τον ΔΗΣΥ

Τον λόφο του Προεδρικού θα ανέβουν αύριο το πρωί τα μέλη της Γραμματείας του ΔΗΚΟ για δεύτερη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τρία κεντρικά θέματα συζήτησης που αφορούν τον ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου, τους επερχόμενους διορισμούς στα συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών και τη συνεργασία της κυβέρνησης με το κόμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Στην ουσία το ΔΗΚΟ επιδιώκει να αυξήσει τη συμμετοχή του στο κυβερνητικό σχήμα με περισσότερους από δύο υπουργούς και κυρίως να διασφαλίσει τη δυνατότητα της διαβούλευσης πριν από κάθε διορισμό ώστε οι αποφάσεις να μη λαμβάνονται μονομερώς από το Προεδρικό Μέγαρο.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι κατά την προηγούμενη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο η συζήτηση διεξήχθη σε έντονο κλίμα, με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ να θέτει επιτακτικά θέμα ενίσχυσης της συμμετοχής της παράταξης στην κυβέρνηση, επικαλούμενο το γεγονός ότι είναι το μοναδικό συγκυβερνών κόμμα στη Βουλή μετά τις εκλογές. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέφυγε να δεσμευτεί για οποιοδήποτε ζήτημα, ορίζοντας νέα συνάντηση για την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ώστε να απαντήσει στα αιτήματα του ΔΗΚΟ.

Υπουργείο Γεωργίας

Το ΔΗΚΟ προσπαθεί να εξαργυρώσει πολιτικά το αποτέλεσμα της κάλπης των βουλευτικών εκλογών, αξιοποιώντας τα νέα δεδομένα στο κομματικό σκηνικό. Τα υπόλοιπα δύο συγκυβερνώντα κόμματα, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, δεν κατάφεραν να εισέλθουν στη Βουλή, με αποτέλεσμα να πέφτει στις πλάτες του ΔΗΚΟ όλο το βάρος της υποστήριξης του κυβερνητικού έργου και της προσπάθειας για υπερψήφιση των κυβερνητικών νομοσχεδίων. Συνεπώς, το κόμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου θεωρεί ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει μεγαλύτερη ανάγκη το ΔΗΚΟ και άρα οφείλει να αυξήσει τον αριθμό των υπουργών της κεντρώας παράταξης.

Πάντως το ΔΗΚΟ φαίνεται να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα του γεωργικού τομέα και τούτο δείχνει η συμμετοχή του Νικόλα Παπαδόπουλου στην αντίστοιχη επιτροπή της Βουλής. Μια πρωτοφανής κίνηση εκ μέρους προέδρου κόμματος που δεν πέρασε απαρατήρητη αλλά προκάλεσε συζητήσεις στα πηγαδάκια της Βουλής. Άρα το πιο πιθανόν το ΔΗΚΟ να καλοβλέπει το υπουργείο Γεωργίας μετά και την απόφαση της υπουργού Γεωργίας Μαρίας Παναγιώτου να αποδεχθεί τον διορισμό στην δημόσια εκπαίδευση τον Σεπτέμβριο. Αυτός είναι ο λόγος που προέκυψε η συζήτηση για τον ανασχηματισμό.

Βέβαια, η Μαρία Παναγιώτου εκπροσωπεί την ΕΔΕΚ στο υπουργικό σχήμα και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν μπορεί να αγνοήσει το κόμμα των σοσιαλιστών ενόψει και των προεδρικών εκλογών. Ενδεχομένως να τοποθετηθεί ΕΔΕΚίτης στο υφυπουργείο Τουρισμού, εάν δηλαδή ισχύουν οι πληροφορίες ότι ο υφυπουργός Κώστας Κουμής δεν θα βρίσκεται στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο.

Τακτικές και προεδρικές

Επίσημα το ΔΗΚΟ συμμετέχει στο υπουργικό σχήμα με τον υπουργό Υγείας Μιχάλη Δαμιανού και τον υπουργό Ενέργειας Νεόφυτο Χαραλαμπίδη. Δεν πρόκειται για δύο γραφειοκράτες από τον ευρύτερο χώρο του ΔΗΚΟ αλλά για δύο εκ των τριών αντιπροέδρων του κόμματος. Ως εκ τούτου ο προηγούμενος ανασχηματισμός που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2025 ήταν πιο κοντά στη λογική του ΔΗΚΟ παρά του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος δεν έλαβε σοβαρά υπόψη τα συγκυβερνώντα κόμματα όταν διόρισε τα πρώτα μέλη της κυβέρνησης μετά τις προεδρικές εκλογές του 2023.

Βέβαια παραμένει ζωντανό το αίσθημα της δυσαρέσκειας στο ΔΗΚΟ διότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιμένει να λειτουργεί μονομερώς, επιλέγοντας τα πρόσωπα χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τα κόμματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μια φρουρά φιλοχριστοδουλιδικών στελεχών εντός του ΔΗΚΟ τα οποία δεν φαίνονται διατεθειμένα να ακολουθήσουν πιστά τις αποφάσεις του κόμματος. Έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες για εσωτερικό ρήγμα εάν το ΔΗΚΟ επιλέξει άλλο δρόμο στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Δεν είναι τυχαίο που ακούγεται έντονα το όνομα του τέως βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρίστου Σενέκη για το υπουργείο Γεωργίας κατά τον επερχόμενο ανασχηματισμό, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο κοντά στο Προεδρικό αλλά δεν κατάφερε να επανεκλεγεί. Ακόμη ένα παράδειγμα των συνθηκών πολιτικής ομηρίας που δημιουργεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο ΔΗΚΟ αποτελεί η δήλωση του υπουργού Υγείας Μιχάλη Δαμιανού σε πρόσφατη συνέντευξη στην «Καθημερινή», ο οποίος είπε ότι «το ΔΗΚΟ έχει υποψήφιο για το 2028». Εάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, πρόσθεσε, «αποφασίσει να επαναδιεκδικήσει, τότε το ΔΗΚΟ θα πρέπει να τον στηρίξει».

Διαρροές στον Τύπο

Μετά την αυριανή συνάντηση στο Προεδρικό θα ακολουθήσει νέα συνεδρία της Γραμματείας του ΔΗΚΟ ώστε να γίνει απολογισμός του αποτελέσματος των επαφών με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και αναλόγως θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.

Πάντως σήμερα υπήρξαν διαρροές στον Τύπο για την πρόθεση του Προέδρου Χριστοδουλίδη να προσφέρει στο ΔΗΚΟ ακόμη ένα υπουργείο, ένα υφυπουργείο (Τουρισμού ή Πολιτισμού) και μια θέση Επιτρόπου. Εάν επαληθευτούν οι πληροφορίες τότε γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον κίνδυνο το ΔΗΚΟ να συμμαχήσει με τον ΔΗΣΥ στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

Οι σχολές σκέψης στο ΔΗΚΟ

Η στάση του Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να κρατά αποστάσεις από τα κόμματα και να παρουσιάζεται ως υπερκομματικός προκαλεί εκνευρισμό σε αρκετά στελέχη του ΔΗΚΟ. Δεν είναι λίγες οι φορές που κομματικά στελέχη τόνισαν δημόσια ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν διαβουλεύεται με το ΔΗΚΟ και πως το κόμμα μαθαίνει από τον Τύπο τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Βέβαια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσπαθεί να κρατήσει δεσμούς με ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ και αυτή η ανάγκη τον οδηγεί σε μια απόσταση από τα συγκυβερνώντα κόμματα του Κέντρου.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εκλέχθηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη στήριξη στελεχών του ΔΗΣΥ και μερίδας των συναγερμικών ψηφοφόρων. Γνωρίζει ότι δεν μπορεί να επανεκλεγεί μόνο με τη στήριξη των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου και συνεχώς καταβάλλει προσπάθειες για αξιοποίηση προσώπων από τον χώρο του ΔΗΣΥ στο κυβερνητικό σχήμα. Ωστόσο, η τακτική του Προέδρου Χριστοδουλίδη να παρουσιάζεται ως συναγερμικός δημιουργεί το πρόβλημα της αποξένωσης με το ΔΗΚΟ.

Σήμερα στο ΔΗΚΟ φαίνεται να υπάρχουν τρεις σχολές σκέψης. Η μια σχολή επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η δεύτερη βλέπει διέξοδο προς το ΑΚΕΛ και η τρίτη καλοβλέπει τον ΔΗΣΥ. Ωστόσο, η πλειοψηφούσα τάση στα συλλογικά όργανα δεν επιθυμεί το πολιτικό διαζύγιο με την κυβέρνηση. Όμως δεν αποκλείεται να ανατραπεί το κλίμα εντός του ΔΗΚΟ και ορισμένοι θεωρούν ότι αυτός είναι ο λόγος που ο Νικόλας Παπαδόπουλος επισκέφθηκε το Προεδρικό Μέγαρο με τα μέλη της Γραμματείας. Ερμηνεύουν την κίνηση αυτή του προέδρου του ΔΗΚΟ ως μια προσπάθεια να αποδείξει στα μέλη της Γραμματείας τον απαξιωτικό τρόπο συμπεριφοράς του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τα κόμματα της συγκυβέρνησης.

Σενάριο συνεργασίας με ΔΗΣΥ

Πάντως ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ δηλώνει δημόσια ότι το κόμμα δεν θεωρείται δεδομένο για κανένα και πως ποτέ δεν έδωσε λευκή επιταγή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μάλιστα κατά την προεκλογική εκστρατεία τόνιζε ιδιαίτερα τη συνεργασία με τον ΔΗΣΥ εντός της Βουλή και διαμήνυε ότι θα συνεχίσει και μετεκλογικά. Ανάλογες ήταν και οι τοποθετήσεις του ΔΗΣΥ, ο οποίος ετοιμάζεται για τις προεδρικές εκλογές και έχει ανάγκη από ένα ισχυρό σύμμαχο στο Κέντρο.

Ωστόσο, το ΔΗΚΟ δεν επέλεξε την αποχώρηση από την κυβέρνηση ώστε να κερδίσει την υποστήριξη του ΔΗΣΥ για την προεδρία της Βουλής. Εκτός του ότι δεν θα περνούσε από τα συλλογικά όργανα τη δεδομένη στιγμή, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ φαίνεται να θεωρεί ότι είναι νωρίς ακόμη για μια τέτοια απόφαση. Εξάλλου η συμμετοχή στην εκτελεστική εξουσία έχει μεγαλύτερη σημασία από την προεδρία του νομοθετικού σώματος. Όμως συντηρείται το πολιτικό φλερτ με την Πινδάρου.

Φαίνεται ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος αντιλαμβάνεται πλήρως ότι το κόμμα του θα αποτελέσει μήλον της έριδος για τον ΔΗΣΥ και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και προσπαθεί να κερδίσει πολιτικά οφέλη από αυτόν τον ανταγωνισμό για το ποιος θα καταφέρει να συμμαχήσει με το ΔΗΚΟ στις προεδρικές εκλογές του 2028.