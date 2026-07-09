Βρετανία: Ξεκίνησε η διαδικασία στους Εργατικούς για τη διαδοχή του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο Άντι Μπέρναμ εξακολουθεί να είναι ο μοναδικός υποψήφιος

Ο Άντι Μπέρναμ έκανε σήμερα ένα ακόμη βήμα προς την Ντάουνινγκ Στριτ με την έναρξη της διαδικασίας ορισμού του διαδόχου του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ως επικεφαλής του κόμματος των Εργατικών.

Στα 56 του, ο πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ είναι ο μοναδικός βουλευτής που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του και αν κανείς άλλος δεν το κάνει μέχρι τις 15 Ιουλίου, θα αναδειχθεί νικητής.

Θα γίνει ηγέτης του Εργατικού Κόμματος στις 17 Ιουλίου στη διάρκεια έκτακτου συνεδρίου, προτού εισέλθει στην Ντάουνινγκ Στριτ, πιθανόν στις 20 Ιουλίου.

Σήμερα το πρωί, Εργατικοί βουλευτές προσέρχονταν σε συνεχή ροή στα γραφεία του κόμματος προκειμένου να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, όπως διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

"Μόλις ψήφισα... ελπίζω η τρίτη φορά να είναι η τυχερή", έγραψε ο Άντι Μπέρναμ στο X. Είχε επιχειρήσει να γίνει ηγέτης των Εργατικών το 2010 και το 2015.

"Εξακολουθώ να είμαι ο μοναδικός υποψήφιος", είπε ακόμη σε βίντεο που συνοδεύει το μήνυμά του.

Θα πρέπει να δείξει ότι έχει την υποστήριξη τουλάχιστον 81 από τους 402 βουλευτές της πλειοψηφίας των Εργατικών στη Βουλή των Κοινοτήτων -- αριθμό που αναμένεται να συγκεντρώσει με άνεση.

Στην περίπτωση που εμφανιζόταν κάποιος άλλος υποψήφιος, θα λάμβανε χώρα μια εσωτερική αναμέτρηση και ο νικητής θα ανακηρυσσόταν στις 29 Αυγούστου έπειτα από ψηφοφορία των μελών των Εργατικών και των συνδικάτων που συνδέονται με το κόμμα. Ο πρώην υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλ Καρνς, που είπε πως το σκεπτόταν, ανακοίνωσε τελικά χθες, Τετάρτη, το βράδυ πως δεν θα είναι υποψήφιος.

Για πολλούς Εργατικούς, ο Άντι Μπέρναμ μοιάζει να είναι ο μοναδικός που μπορεί να κάνει "επανεκκίνηση" για τους Εργατικούς στην εξουσία, απέναντι στις δυσκολίες που έχει περάσει το κόμμα τους τελευταίους μήνες και οι οποίες οδήγησαν σε παραίτηση τον Κιρ Στάρμερ στις 22 Ιουνίου.

Αυτός ο νομομαθής με το αυστηρό στιλ που έφθασε στην Ντάουνινγκ Στριτ τον Ιούλιο του 2024 έπειτα από 14 χρόνια κυβερνήσεων των Συντηρητικών, είδε τη δημοτικότητά του να υποχωρεί γρήγορα, λόγω άστοχων κινήσεων και μεταστροφών, σε ένα υπόβαθρο κρίσης ακρίβειας.

Η αντιπαράθεση σχετικά με τον διορισμό ως πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες του Πίτερ Μάντελσον, που ήταν κοντά στον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπστιν, και οι εκλογικές ήττες που υπέστησαν οι Εργατικοί είχαν αποτέλεσμα να χάσει την υποστήριξη εντός του κόμματος και επέσπευσαν την πτώση του.

Ο αντίπαλός του Άντι Μπέρναμ, δημοφιλής και με άνεση στην επικοινωνία, κατάφερε να επανεκλεγεί βουλευτής κερδίζοντας με μεγάλο ποσοστό επαναληπτικές εκλογές κοντά στο προπύργιό του Μάντσεστερ στις 18 Ιουνίου, ένα απαραίτητο στάδιο προκειμένου να φθάσει στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Επονομαζόμενος και "βασιλιάς του Βορρά" για την επιτυχία του στο Μάντσεστερ, έλαβε ενθουσιώδη υποδοχή από δεκάδες βουλευτές των Εργατικών κατά την επιστροφή του στο Ουέστμινστερ, και την υποστήριξη του πρώην υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ, που είχε εξετάσει κάποτε το ενδεχόμενο να αντιπαρατεθεί στον Κιρ Στάρμερ.

Πολλοί βουλευτές εκτιμούν ότι αντιπροσωπεύει την καλύτερη ελπίδα των Εργατικών προκειμενου να αντισταθούν στo αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών που προβλέπεται κανονικά να διεξαχθούν το 2029.

Το Reform προηγείται των Εργατικών στις δημοσκοπήσεις εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, παρότι η διαφορά έχει μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες και ο Νάιτζελ Φάρατζ βρίσκεται στο επίκεντρο πολεμικής σχετικά με δωρεές που έκανε και δεν είχε δηλώσει. Μια υπόθεση που τον οδήγησε να ανακοινώσει την Τρίτη ότι παραιτείται από βουλευτής για να διεκδικήσει την επανεκλογή του σε επαναληπτικές εκλογές ώστε οι ψηφοφόροι να "κρίνουν από τις πράξεις (του)".

Αφότου επέστρεψε στο κοινοβούλιο, ο Άντι Μπέρναμ άρχισε να παρουσιάζει το όραμά του για την Ντάουνινγκ Στριτ, υποσχόμενος κυρίως ένα τεράστιο κίνημα αποκέντρωσης προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ