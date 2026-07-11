Έκκληση για ενίσχυση του Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς παρά τη θετική εξέλιξη με τον νέο αξονικό τομογράφο στο Νοσοκομείο Τροόδους

Ο Αντιδήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώργος Γεωργίου, χαιρέτισε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την έναρξη λειτουργίας του νέου αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο Τροόδους, τονίζοντας ότι κάθε επένδυση στον τομέα της υγείας αποτελεί θετική εξέλιξη, ιδιαίτερα όταν ενισχύει την εξυπηρέτηση των κατοίκων ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών.

Παράλληλα, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, επισημαίνοντας ότι οι ελλείψεις προσωπικού επηρεάζουν σημαντικά την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ακτινολογικό Τμήμα λειτουργεί σε καθεστώς εφημερίας (on-call) μετά τις 7:00 το απόγευμα για πέντε ημέρες την εβδομάδα, ενώ το Χημείο λειτουργεί επίσης μόνο μέχρι τις 7:00 το απόγευμα για πέντε ημέρες.

Ως αποτέλεσμα, κατά τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες, ασθενείς αναγκάζονται να μεταφέρονται στο Νοσοκομείο Πάφου ακόμη και για βασικές εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις.

Ο κ. Γεωργίου σημείωσε ακόμη ότι ο μοναδικός καρδιολόγος του νοσοκομείου καλύπτει περίπου δέκα εφημερίες κάθε μήνα, ενώ οι ελλείψεις σε διασώστες και νοσηλευτές στα ασθενοφόρα παραμένουν έντονες.

Όπως ανέφερε, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει μόνο ένα πλήρωμα ασθενοφόρου για την κάλυψη ολόκληρης της περιοχής.

Τόνισε επίσης ότι, είτε πρόκειται για νέο είτε για υφιστάμενο νοσοκομείο, χωρίς επαρκώς στελεχωμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό καμία μονάδα υγείας δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Όπως υπογράμμισε, οι σύγχρονες υποδομές και ο εξοπλισμός είναι αναγκαία στοιχεία, ωστόσο καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό που βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φροντίδας των ασθενών.

Ο Αντιδήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς γνωστοποίησε ακόμη ότι στις 31 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας και τους αρμόδιους φορείς, κατά την οποία θα τεθούν εκ νέου όλα τα ζητήματα που αφορούν το νοσοκομείο, με στόχο την εξεύρεση ουσιαστικών και μόνιμων λύσεων.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή τη φορά οι αρμόδιοι θα ανταποκριθούν στα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, υπογραμμίζοντας πως η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας δεν μπορεί να εξαρτάται από τον τόπο κατοικίας.

Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι της Πόλης Χρυσοχούς και της ευρύτερης περιοχής δικαιούνται ισότιμη, ασφαλή και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, τονίζοντας ότι η υγεία αποτελεί δικαίωμα όλων και όχι προνόμιο των λίγων.