Beta: Ολοκλήρωσε τις πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις ιπτάμενων ταξί - Στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος της αμερικανικής κυβέρνησης

Η Beta ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ολοκλήρωσε τις πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις στο πλαίσιο του ευρείας κλίμακας πιλοτικού προγράμματος της αμερικανικής κυβέρνησης για ηλεκτρικά αεροσκάφη κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL), το οποίο αποσκοπεί στο να μετατρέψει σε πραγματικότητα το όραμα των «ιπτάμενων ταξί».

Η αεροδιαστημική εταιρεία, η οποία υποστηρίζεται από την Amazon, ανέφερε ότι οι πτήσεις μετέφεραν κατασκευασμένα ανθρώπινα όργανα της United Therapeutics μεταξύ αεροδρομίων στο Μέριλαντ και τη Βιρτζίνια. Οι πτήσεις κάλυψαν συνολικά περίπου 275 ναυτικά μίλια.

«Οι σημερινές επιτυχημένες αποστολές θέτουν τις βάσεις για τη συστηματική χρήση της ηλεκτρικής αεροπορίας σε ιατρικές εφαρμογές, με πολύ χαμηλότερο κόστος σε εθνική κλίμακα», δήλωσε σε ανακοίνωση ο διευθύνων σύμβουλος της Beta, Kyle Clark.

Εδώ και χρόνια, ο κλάδος προβάλλει τα ιπτάμενα οχήματα ως λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, καθώς και για εφαρμογές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών φορτίου και της άμυνας. Η Beta είναι μία από τις αρκετές εταιρείες που αναπτύσσουν ηλεκτρικά αεροταξί και ανταγωνίζονται για να εξασφαλίσουν πιστοποίηση από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) και να ξεκινήσουν εμπορικές πτήσεις επιβατών. Τα σχετικά χρονοδιαγράμματα έχουν μετατεθεί, καθώς η διαδικασία πιστοποίησης έχει αποδειχθεί δύσκολη.

Το πιλοτικό πρόγραμμα eVTOL του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο ξεκίνησε μέσω εκτελεστικού διατάγματος πέρυσι, δημιούργησε την ευκαιρία για επιτάχυνση των εγκρίσεων.

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ και την FAA, περιλαμβάνει οκτώ έργα σε 26 πολιτείες. Η Beta είναι η πλέον ενεργή εταιρεία, συμμετέχοντας στα επτά από αυτά.

Η κυβέρνηση είχε αρχικά ανακοινώσει ότι οι δοκιμές θα ξεκινούσαν το φετινό καλοκαίρι.

Το αεροσκάφος eVTOL της Beta αναμένεται να λάβει πιστοποίηση το 2028. Η εταιρεία κατασκευάζει επίσης συμβατικό αεροσκάφος απογείωσης και προσγείωσης, το οποίο βρίσκεται σε πορεία πιστοποίησης το 2027.

Πηγή: CNBC