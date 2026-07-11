«Το κεφάλι και οι ώμοι του βρέθηκαν εκτός αεροσκάφους» - Στα διεθνή ΜΜΕ το θρίλερ στην πτήση της Ryanair

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Ryanair με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας, όταν, σύμφωνα με το protothema.gr, επιβάτης βρέθηκε ένα βήμα πριν αναρροφηθεί εκτός του αεροσκάφους, έπειτα από αποκόλληση παραθύρου εν ώρα πτήσης.

Όπως περιγράφουν επιβάτες, ο 61χρονος Σέρβος υπήκοος βρέθηκε με το κεφάλι και τους ώμους έξω από την άτρακτο, την ώρα που η σύζυγός του, μαζί με άλλους επιβαίνοντες, προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν και τελικά να τον επαναφέρουν στο εσωτερικό της καμπίνας.

Μια ιστορία που ταξίδεψε πολύ πέρα ​​από την Ελλάδα

Μέσα σε λίγες ώρες, το περιστατικό στην πτήση FR1879 αναφέρθηκε από μέσα όπως το BBC, το CBS News, το AFP, το Reuters, το Fox Business και το Newsweek, πολλά από τα οποία βασίστηκαν στις ίδιες μαρτυρίες που μεταδόθηκαν για πρώτη φορά στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αρκετά έκαναν συγκρίσεις με ένα περιστατικό της Southwest Airlines το 2018 κοντά στη Φιλαδέλφεια, στο οποίο τα συντρίμμια του κινητήρα έσπασαν ένα παράθυρο και ένας επιβάτης ανασύρθηκε μερικώς και αργότερα πέθανε.

Πανικός λίγα λεπτά μετά την απογείωση

Η πτήση αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής από τη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση τη νότια Γερμανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης της πορείας του αεροσκάφους, περίπου δέκα λεπτά μετά την απογείωση το Boeing έχασε αιφνιδίως σχεδόν 9.000 πόδια ύψους, μετά από ξαφνική αποσυμπίεση της καμπίνας.

Επιβάτες που μίλησαν σε τοπικά μέσα ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ισχυρό θόρυβο, ενώ αμέσως μετά ενεργοποιήθηκαν οι μάσκες οξυγόνου και επικράτησε αναστάτωση.

«Καταλάβαμε αμέσως ότι είχε σημειωθεί αποσυμπίεση. Ακούγονταν κραυγές και για μια στιγμή νόμιζα ότι είχε ανοίξει κάποια έξοδος κινδύνου», ανέφερε επιβάτιδα.

«Το κεφάλι και οι ώμοι του ήταν έξω από το αεροπλάνο»

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο άνδρας που καθόταν δίπλα στο παράθυρο παρασύρθηκε με μεγάλη δύναμη προς το άνοιγμα που δημιουργήθηκε, με αποτέλεσμα το κεφάλι και οι ώμοι του να βρεθούν εκτός του αεροσκάφους.

«Ευτυχώς φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του», δήλωσε επιβάτιδα, σημειώνοντας ότι η σύζυγός του τον κρατούσε από τα πόδια για περίπου πέντε λεπτά, μέχρι που έσπευσαν και άλλοι επιβάτες να βοηθήσουν ώστε να τον τραβήξουν ξανά μέσα στην καμπίνα.

Άλλη επιβάτιδα ανέφερε ότι η αποσυμπίεση ήταν ιδιαίτερα έντονη, με αρκετούς επιβάτες να δυσκολεύονται να αναπνεύσουν. Όπως είπε, ο τραυματισμένος άνδρας αιμορραγούσε και έχασε επανειλημμένα τις αισθήσεις του, πιθανότατα εξαιτίας της έλλειψης οξυγόνου και του σοκ.

🚨 COLD TERROR MID-AIR: Piece of engine shatters Ryanair window, passenger partially sucked out! ✈️💥



A holiday flight turned into an absolute living nightmare today (July 10, 2026) when Ryanair flight FR1879 from Greece to Germany suffered a catastrophic mid-air mechanical… pic.twitter.com/2WJNS5IQVy — உடனுக்குடன் | Udanukudan (@Udanukudan) July 10, 2026

Νοσηλεύεται ο 61χρονος

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι ο 61χρονος Σέρβος νοσηλεύεται με εγκαύματα από τριβή και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, διατηρώντας ωστόσο πλήρη επαφή με το περιβάλλον.

Η ανακοίνωση της Ryanair

Η Ryanair επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωσή του, καθώς κατά τη διάρκεια της πτήσης αποκολλήθηκε παράθυρο επιβάτη.

Όπως ανέφερε η εταιρεία, η προσγείωση πραγματοποιήθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον αεροσταθμό και ένας εξ αυτών έλαβε ιατρική φροντίδα μετά την άφιξη του αεροσκάφους.

Παράλληλα, διατέθηκε άλλο αεροσκάφος, με το οποίο οι επιβάτες ταξίδεψαν προς τον τελικό τους προορισμό λίγες ώρες αργότερα.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το protothema.gr, εξετάζεται το ενδεχόμενο το παράθυρο να χτυπήθηκε από θραύσματα του κινητήρα, χωρίς πάντως η Ryanair να έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής αυτό το σενάριο.

Το αεροσκάφος, ηλικίας περίπου 18 ετών, εκτελούσε το συγκεκριμένο δρομολόγιο για λογαριασμό της Malta Air, θυγατρικής εταιρείας της Ryanair.

Η Fraport Greece γνωστοποίησε ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Ελληνική Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, με όλους τους αρμόδιους φορείς να συνεργάζονται για τη διακρίβωση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Η ζώνη ασφαλείας αποδείχθηκε καθοριστική

Ο πρώην κυβερνήτης αεροσκαφών Κρις Μπρέιντι εκτίμησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν σαφώς σοβαρότερες εάν ο επιβάτης δεν φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του.

Όπως υπογράμμισε, η πάγια σύσταση των κυβερνητών προς τους επιβάτες να διατηρούν τις ζώνες τους δεμένες ακόμη και όταν απενεργοποιείται η σχετική ένδειξη, αποσκοπεί ακριβώς στην αντιμετώπιση αιφνίδιων αναταράξεων ή απρόβλεπτων περιστατικών, όπως αυτό που σημειώθηκε στην πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία.