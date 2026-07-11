Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Newsroom

Μαγευτική βραδιά στην Τσάδα από την Φιλαρμονική Αστυνομία Κύπρου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

 

Η Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου χάρισε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Τσάδας, το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026, παρουσιάζοντας ένα εξαιρετικό πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες μελωδίες.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της πατρικής οικίας του ήρωα Ευαγόρα Παλληκαρίδη και διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Ανάπτυξης και Αποδήμων Τσάδας.

Ο Σύνδεσμος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά του προς τη Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου, τον μαέστρο της, κ. Θεόδωρο Ηροδότου, καθώς και όλα τα μέλη της ορχήστρας, για την εξαιρετική εμφάνιση και το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο που παρουσίασαν.

Με την ερμηνεία τους, οι μουσικοί χάρισαν στο κοινό μοναδικές στιγμές, δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, όμορφες μελωδίες και ζεστή ατμόσφαιρα, η οποία θα μείνει αξέχαστη σε όσους την παρακολούθησαν.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα