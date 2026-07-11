Μαγευτική βραδιά στην Τσάδα από την Φιλαρμονική Αστυνομία Κύπρου

Η Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου χάρισε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Τσάδας, το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026, παρουσιάζοντας ένα εξαιρετικό πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες μελωδίες.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της πατρικής οικίας του ήρωα Ευαγόρα Παλληκαρίδη και διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Ανάπτυξης και Αποδήμων Τσάδας.

Ο Σύνδεσμος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά του προς τη Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου, τον μαέστρο της, κ. Θεόδωρο Ηροδότου, καθώς και όλα τα μέλη της ορχήστρας, για την εξαιρετική εμφάνιση και το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο που παρουσίασαν.

Με την ερμηνεία τους, οι μουσικοί χάρισαν στο κοινό μοναδικές στιγμές, δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, όμορφες μελωδίες και ζεστή ατμόσφαιρα, η οποία θα μείνει αξέχαστη σε όσους την παρακολούθησαν.