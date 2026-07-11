Η ΕΕ κρίνει το μερικό άνοιγμα της Μακαρίου - Προβληματισμός για την αυξημένη πίεση στην περιοχή

Στο Υπουργείο Μεταφορών μεταφέρεται πλέον το βάρος της επόμενης κίνησης για τη Λεωφόρο Μακαρίου, μετά την επιστολή που απέστειλε ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, προς τον υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, με αντικείμενο την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για μερικό άνοιγμα της λεωφόρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο δήμαρχος Λευκωσίας ζητά την επιβεβαίωση της θέσης του Υπουργείου Μεταφορών για την κάλυψη του κονδυλίου, ώστε να εκπονηθεί η αναγκαία μελέτη που θα τεκμηριώνει τυχόν αλλαγές στον σχεδιασμό του έργου και θα μπορεί να τεθεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η υπόθεση της Μακαρίου επανέρχεται στο προσκήνιο σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση των δημοτικών ομάδων ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και ΕΔΕΚ, το κέντρο της Λευκωσίας δέχεται αυξημένη πίεση, τόσο από τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη όσο και από τους κυκλοφοριακούς περιορισμούς που επηρεάζουν την πρόσβαση στην περιοχή. Οι συγκεκριμένες δημοτικές ομάδες του Δήμου Λευκωσίας, καλούν το Υπουργείο Μεταφορών να προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για δημοκρατικά ληφθείσα απόφαση, η οποία πρέπει να γίνει σεβαστή. Όπως αναφέρουν, το κέντρο της Λευκωσίας έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολο στην πρόσβαση, κυρίως λόγω των έργων και του κλεισίματος της οδού Κρήτης, ενώ δεν υπάρχει οδική σύνδεση που να διευκολύνει επαρκώς τη μετακίνηση από τη μία πλευρά του κέντρου στην άλλη.

Δεν θέλουν όλοι άνοιγμα

Δέον να τονιστεί ότι κατά τη δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε της έναρξης του έργου, οι πολίτες της Λευκωσίας είχαν ταχθεί υπέρ της μετατροπής της Λεωφόρου Μακαρίου σε πεζόδρομο. Παρά ταύτα, η συζήτηση για την επιστροφή των οχημάτων επανέρχεται στο προσκήνιο. Μάλιστα, επιχειρηματίες της περιοχής που μίλησαν στον «Π» αναφέρουν ότι επένδυσαν εκατομμύρια ευρώ, έχοντας ως δεδομένο τον χαρακτήρα του έργου και τη στροφή προς τη βιώσιμη κινητικότητα. Όπως υποστηρίζουν, «συγκεκριμένοι δημοτικοί σύμβουλοι και ο αντιδήμαρχος Λευκωσίας, ενόψει ίσως των εκλογών, αντί να υπερασπίζονται τη βιώσιμη κινητικότητα, προωθούν συγκεκριμένα συμφέροντα».

Δεν μπορεί να ανοίξει απευθείας

Μιλώντας στον «Π», ο υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης ξεκαθάρισε ότι το υπουργείο δεν μπορεί να προχωρήσει απευθείας στο μερικό άνοιγμα της Λεωφόρου Μακαρίου, καθώς, όπως εξήγησε, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν. Σύμφωνα με τον κ. Βαφεάδη, από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, θα πρέπει να εκπονηθεί σχετική μελέτη, η οποία να τεκμηριώνει το αίτημα για αλλαγή του σχεδιασμού. Η μελέτη αυτή θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξετάζει κατά πόσο η προτεινόμενη αλλαγή συνάδει με τους στόχους που είχαν τεθεί πριν από τη χρηματοδότηση του έργου.

Ακολούθως, τα δεδομένα θα πρέπει να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα κληθεί να λάβει την τελική απόφαση. Ο υπουργός Μεταφορών σημείωσε ότι δεν πρόκειται για μια απλή διοικητική απόφαση, αλλά για έργο που χρηματοδοτήθηκε με συγκεκριμένους όρους και στόχους, οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε οποιαδήποτε διαφοροποίηση. Ο κ. Βαφεάδης ανέφερε επίσης ότι, με βάση τη συμφωνία χρηματοδότησης, το έργο θα πρέπει να αξιολογηθεί σε βάθος πενταετίας, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο πέτυχε τους στόχους για τους οποίους εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η περίοδος αυτή δεν μετρά από την ημέρα λειτουργίας του έργου, αλλά από την τελευταία εκταμίευση δόσης από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Δεδομένου ότι η τελευταία εκταμίευση έγινε πρόσφατα, σύμφωνα με τον υπουργό, απομένουν ακόμη τέσσερα χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου αξιολόγησης. Κληθείς να σχολιάσει τη θέση του υπουργείου και του Τμήματος Δημοσίων Έργων για την πορεία του έργου, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι η Λεωφόρος Μακαρίου αξιολογείται ως επιτυχημένη, καθώς, σύμφωνα με την εκτίμηση του υπουργείου, έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί κατά την έγκριση και χρηματοδότησή της.

Αναβάθμιση με λειτουργικότητα

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, τονίζει ότι το ζητούμενο είναι να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη της βιώσιμης κινητικότητας στο κέντρο και στην πρακτική εξυπηρέτηση κατοίκων, επιχειρήσεων και επισκεπτών. Σε σχέση με τη Μακαρίου, σημειώνει ότι το δημοτικό συμβούλιο έχει λάβει απόφαση για μερικό άνοιγμα της λεωφόρου και πως το θέμα συνδέεται πλέον με την ευρύτερη λειτουργικότητα του κέντρου. Όπως επισημαίνει, η καθημερινή πρόσβαση στην περιοχή επηρεάζεται από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες παρέμειναν αποσπασματικές και ημιτελείς αφού το Υπουργείο Μεταφορών δεν έχει προωθήσει κανένα άλλο έργο για τη δημιουργία δικτύου λεωφορειολωρίδων και δεν προτίθεται να το πράξει μέχρι τουλάχιστον το 2029, σύμφωνα με τους προγραμματισμούς που δόθηκαν από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Μεταφορών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξέταση πρακτικών λύσεων. Η επιστολή του δημάρχου προς τον υπουργό Μεταφορών κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς ζητείται η επιβεβαίωση της δέσμευσης του υπουργείου για την κάλυψη του κόστους για την εκπόνηση της μελέτης που απαιτείται από το υπουργείο, προτού οποιαδήποτε αλλαγή τεθεί ενώπιον των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων.