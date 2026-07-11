Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Newsroom

Υπό πλήρη έλεγχο φωτιά στον Δ.Π.Χρυσοχούς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Σάββατο 11/07/2026 και ώρα 14:55 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία Στερακούθκια της συνοικίας Προδρομίου, στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 15:30, αφού έκαψε έκταση 5 δεκαρίων, με χαμηλή άγρια βλάστηση και σιτηρά.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 άτομα του Τμήματος Δασών με 4 πυροσβεστικά οχήματα, 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ιδιωτικός γεωργικός ελκυστήρας.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα