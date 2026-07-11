Υπό πλήρη έλεγχο φωτιά στον Δ.Π.Χρυσοχούς

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Σάββατο 11/07/2026 και ώρα 14:55 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία Στερακούθκια της συνοικίας Προδρομίου, στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 15:30, αφού έκαψε έκταση 5 δεκαρίων, με χαμηλή άγρια βλάστηση και σιτηρά.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 άτομα του Τμήματος Δασών με 4 πυροσβεστικά οχήματα, 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ιδιωτικός γεωργικός ελκυστήρας.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.