Δειλά-δειλά ανεβαίνει ο υδράργυρος: Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία την Κυριακή

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία, που αναμένεται να βρίσκεται στους 40 βαθμούς, σε περιοχές του εσωτερικού του νησιού, εξέδωσε για την Κυριακή το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Όπως αναφέρεται στην προειδοποίηση, αυτή θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς σε περιοχές του εσωτερικού, σημειώνεται.

Διαβάστε επίσης: Στους 40 βαθμούς από αύριο η θερμοκρασία - Η πρώτη κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες