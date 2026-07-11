Η Apple μηνύει την OpenAI για κλοπή εμπορικών μυστικών - Δραματική κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο εταιρειών

Η Apple κατέθεσε την Παρασκευή αγωγή κατά της OpenAI, κατηγορώντας την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ότι ενορχήστρωσε μια εκστρατεία κλοπής των εμπορικών μυστικών της κατασκευάστριας του iPhone, καθώς προσπαθεί να αναπτύξει τη δική της συσκευή καταναλωτικού υλικού (consumer hardware).

Η αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, περιγράφει μια επιθετική προσπάθεια της OpenAI να προσελκύσει εργαζομένους της Apple και να αποσπάσει εμπιστευτικές πληροφορίες, με σκοπό την ανάπτυξη της δικής της συσκευής.

Η αγωγή σηματοδοτεί μια δραματική κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο εταιρειών, οι οποίες είχαν συνεργαστεί το 2024 για την ενσωμάτωση του ChatGPT στα προϊόντα της Apple.

Η σχέση αυτή έκτοτε έχει επιδεινωθεί. Το Bloomberg είχε μεταδώσει τον Μάιο ότι η ίδια η OpenAI εξέταζε το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά της Apple, υποστηρίζοντας ότι ο τεχνολογικός κολοσσός δεν προώθησε επαρκώς την ενσωμάτωση του ChatGPT.

«Σε όλα τα επίπεδα, από τα μέλη του Τεχνικού της Επιτελείου έως τον Επικεφαλής Υπεύθυνο Υλικού (Chief Hardware Officer), και σε συντονισμό με επιχειρηματικούς συνεργάτες, η OpenAI έκλεβε τα εμπορικά μυστικά και τις εμπιστευτικές πληροφορίες της Apple», ανέφερε η Apple στην αγωγή των 41 σελίδων.

Η αγωγή αναμένεται να περιπλέξει σημαντικά τα σχέδια της OpenAI για μια ιδιαίτερα αναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO).

Η εταιρεία, η οποία αποτιμάται σε περίπου 852 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει αντλήσει περισσότερα από 180 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, ενώ η επέκτασή της στον τομέα του καταναλωτικού υλικού θεωρούνταν σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης.

«Έχουν προκύψει σημαντικά στοιχεία που υποδηλώνουν ότι άτομα που εργάζονταν στην OpenAI απέσπασαν παράνομα τα απόρρητα και εμπιστευτικά στοιχεία της Apple σχετικά με τις τεχνολογίες, τις διαδικασίες και τα προϊόντα μας που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της προς το AFP.

«Θα υπερασπιζόμαστε πάντοτε τη σκληρή δουλειά και τις καινοτομίες των ομάδων μας και λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για να το διασφαλίσουμε».

Η OpenAI απάντησε στο αίτημα του AFP για σχόλιο με γραπτή δήλωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Παρασκευή.

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον για τα εμπορικά μυστικά άλλων εταιρειών. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών που δίνουν δύναμη στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», δήλωσε εκπρόσωπος της OpenAI.

Η αγωγή στρέφεται κατά της OpenAI, της θυγατρικής της στον τομέα του hardware, io Products — της εταιρείας που συνίδρυσε ο πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Jony Ive — καθώς και κατά δύο πρώην εργαζομένων της Apple: του Tang Yew Tan, νυν Επικεφαλής Υπεύθυνου Υλικού της OpenAI, και του μηχανικού Chang Liu.

Η Apple δήλωσε ότι ζητά αποζημίωση και δικαστική εντολή που θα απαγορεύει στην OpenAI να χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες της, χαρακτηρίζοντας την αγωγή αναγκαία, αφού η OpenAI δεν ανταποκρίθηκε στις ανησυχίες που της εξέφρασε η Apple τον Φεβρουάριο.

Ο Tang εργάστηκε στην Apple επί 24 χρόνια, με τελευταία θέση εκείνη του Αντιπροέδρου σχεδιασμού προϊόντων για το iPhone και το Apple Watch, πριν συνιδρύσει την io Products, την οποία η OpenAI εξαγόρασε έναντι περίπου 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025.

Η Apple ισχυρίζεται ότι ο Tang χρησιμοποιούσε εμπιστευτικές κωδικές ονομασίες έργων της εταιρείας κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων πρόσληψης στην OpenAI, προκειμένου να αποσπά πληροφορίες από υποψηφίους σχετικά με προϊόντα της Apple που δεν είχαν ακόμη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με την αγωγή, περίπου 400 εργαζόμενοι της OpenAI είναι πρώην υπάλληλοι της Apple.

Ο Tang φέρεται επίσης να προέτρεπε εργαζομένους της Apple να φέρνουν στις συνεντεύξεις φυσικά εξαρτήματα, όπως μπαταρίες, πλακέτες κυκλωμάτων και άλλα μέρη συσκευών, για συνεδρίες «show and tell» — δηλαδή παρουσιάσεις στις οποίες επιδεικνύονται και εξηγούνται αντικείμενα ή πρωτότυπα.

Η Apple χαρακτήρισε τα ευρήματά της ως «την κορυφή του παγόβουνου», υποστηρίζοντας ότι έχει περιορισμένη εικόνα για όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της OpenAI.

«Η νεοσύστατη δραστηριότητα της OpenAI στον τομέα του hardware στηρίζεται πλέον στα πιο επισφαλή θεμέλια, τα οποία είναι εκ θεμελίων διεφθαρμένα, λόγω της παράνομης χρήσης υπεξαιρεθέντων εμπορικών μυστικών», αναφέρεται στην αγωγή.

ΚΥΠΕ