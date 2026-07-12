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Πάφος: Στα 200 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις για τις υποδομές υγείας, δηλώνει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Τη δέσμευση της κυβέρνησης για ενίσχυση και αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών υγείας επανέλαβε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μετά το πέρας του μνημοσύνου των πεσόντων κατά το πραξικόπημα, που τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο.

Αναφερόμενος στον τομέα της υγείας, δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκε πρόσφατα διευρυμένη σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή του ΟΚΥπΥ και των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, με αντικείμενο την αξιολόγηση της πορείας των αναπτυξιακών έργων υποδομής του Οργανισμού σε όλες τις επαρχίες της χώρας.

Όπως υπενθύμισε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη ανακοινώσει επενδύσεις ύψους 128 εκατ. ευρώ για έργα υποδομής. Στο ποσό αυτό προστίθενται ακόμη 15 εκατ. ευρώ που αφορούν το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, το οποίο έχει εισέλθει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς και επιπρόσθετα έργα ύψους περίπου 67 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι επενδύσεις για τις υποδομές υγείας προσεγγίζουν πλέον τα 200 εκατ. ευρώ. «Αυτό που θέλουμε είναι να ενισχύσουμε και να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο αυτό το μεγάλο απόκτημα που έχει η χώρα μας, το Γενικό Σύστημα Υγείας, παράλληλα με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών στον τομέα της υγείας», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των έργων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, όχι μόνο για την έναρξη των εργασιών αλλά και για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών που προηγούνται.

 Όπως εξήγησε, μέρος της πρόσφατης σύσκεψης αφιερώθηκε στην αξιολόγηση της προόδου και των χρονοδιαγραμμάτων των έργων ύψους 128 εκατ. ευρώ που είχαν αποφασιστεί σε προηγούμενη συνεδρία, ενώ εξετάστηκαν και τα επιπρόσθετα έργα ύψους περίπου 70 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν πλέον ενταχθεί στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι όλα τα έργα συνοδεύονται από συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, με στόχο αυτά να τηρηθούν και να εφαρμοστούν πιστά.

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