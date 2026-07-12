Λετυμπιώτης: Αμετακίνητη η προσήλωση για άτυπη πολυμερή στο Κυπριακό το συντομότερο δυνατό

Η προσήλωση της Κυβέρνησης στη σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης για το Κυπριακό το συντομότερο δυνατό παραμένει αμείωτη, δήλωσε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν.

Σε δηλώσεις του στην Πάφο, μετά το μνημόσυνο των πεσόντων κατά το πραξικόπημα, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στις επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμά της ανακοινώνεται από τον ΟΗΕ. Όπως είπε, η κ. Ολγκίν θα πραγματοποιήσει επαφές στις Βρυξέλλες, ενώ τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμά της θα ανακοινωθούν από την ίδια.

Πρόσθεσε ότι οι συναντήσεις στις Βρυξέλλες θα αποτελέσουν αποτίμηση και των επαφών που έγιναν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ και στη συνέχεια θα επισκεφθεί την Κύπρο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, για τα επόμενα βήματα.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι η άτυπη πολυμερής να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των τριών εγγυητριών δυνάμεων και με ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι ο καταλυτικός ρόλος της ΕΕ έχει αναγνωριστεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, τόνισε ότι η επόμενη άτυπη πολυμερής θα πρέπει να έχει ως στόχο την ανακοίνωση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας ότι εναπόκειται στην Τουρκία να επιδείξει εποικοδομητική στάση στη νέα πρωτοβουλία του Αντόνιο Γκουτέρες.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο σύγκλησης άτυπης πολυμερούς εντός του καλοκαιριού, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση, υπογραμμίζοντας πως, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση και ειλικρινής πρόθεση, υπάρχει ακόμη χρόνος για να διευθετηθεί μια τέτοια συνάντηση.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η σύγκληση της άτυπης πολυμερούς δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά πρέπει να οδηγήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την οριστική επίλυση του Κυπριακού.

Επανέλαβε ότι η Τουρκία καλείται να αποδείξει έμπρακτα την αποφασιστικότητα και την ειλικρινή της βούληση να συμβάλει εποικοδομητικά στην προσπάθεια του ΟΗΕ. Αναφερόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε άμεσα από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί του το πρωί που ακολούθησε το δείπνο τους με τον Πρόεδρο της Τουρκίας και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών.

Όπως ανέφερε, από τις δημόσιες τοποθετήσεις της Τουρκίας και των Ηνωμένων Εθνών διαφαίνεται το ενδιαφέρον της Άγκυρας για την αξιοποίηση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Τόνισε, τέλος, ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν καταστήσει σαφές πως η πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις περνά μέσα από το Κυπριακό, το οποίο αποτελεί ευρωπαϊκό και όχι μόνο εθνικό ζήτημα.