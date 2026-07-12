Ιρανικό πλήγμα σε πλοίο υπό κυπριακή σημαία - Ενέργειες από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, δεν περιλαμβάνονται Κύπριοι

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διερευνά το περιστατικό με το πλοίο υπό κυπριακή σημαία που δέχτηκε χτυπήματα στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι δεν περιλαμβάνονται Κύπριοι υπήκοοι ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος.

Πρόκειται για το πλοίο υπό κυπριακή σημαία M/V GFS Galaxy, το οποίο, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, δέχτηκε ιρανικά πυρά, όταν έπλεε περίπου εννιά ναυτικά μίλια ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ.

Ερωτηθείς σε σχέση με το περιστατικό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «το περιστατικό διερευνάται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο βρίσκεται σε επικοινωνία με τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου και προβαίνει σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Παράλληλα, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις».

Όπως σημείωσε, τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν απομακρυνθεί σε γειτονική χώρα, πλην ενός μέλους του πληρώματος που εξακολουθεί να αγνοείται. Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν περιλαμβάνονται Κύπριοι υπήκοοι.

«Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ είναι ιδιαίτερα δύσκολη για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες των χθεσινοβραδινών πολεμικών επιχειρήσεων», επεσήμανε.

Το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς

Σύμφωνα με ενημέρωση από το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM), «ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο».

Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, αφότου έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίου που φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από μη εγκεκριμένη διαδρομή.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ύστερα από το συγκεκριμένο επεισόδιο αποφασίστηκε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας και «έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή». Υπογραμμίζεται επίσης ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ και ότι εάν ο εχθρός χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα το συμβάν για να εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε θα λάβει «σκληρή απάντηση».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι «το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή», ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, και ότι «τώρα πληρώνει» το τίμημα.

Πιτ Χέγκσεθ: «Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή» και «τώρα πληρώνει» το τίμημα

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα ότι «το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή», ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, και ότι «τώρα πληρώνει» το τίμημα.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές τοποθεσίες στο νότιο Ιράν, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Μπουσέρ, Τσαμπαχάρ και το νησί Κεσμ.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν «μετά την απροκάλυπτη επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του M/V GFS Galaxy, υπό κυπριακή σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM, «ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο».

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν διαμηνύσει πως τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, υποστηρίζοντας πως έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίου που επιχειρούσε να διέλθει από μη εγκεκριμένη διαδρομή.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ύστερα από το συγκεκριμένο επεισόδιο αποφασίστηκε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ «μέχρι νεωτέρας» και «έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή». Υπογραμμίζεται επίσης ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ και ότι εάν ο εχθρός χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα το συμβάν για να εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε θα λάβει «σκληρή απάντηση».

Πηγές: ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ