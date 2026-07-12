«Οι ώρες που περνά το κόμμα μας είναι κρίσιμες» - Μήνυμα ανανέωσης από την πρόεδρο της Νεολαίας ΕΔΕΚ μετά την ιστορική ήττα

«Η ΕΔΕΚ χρειάζεται μια ολική επανεκκίνηση, πάντα με σεβασμό στην πλούσια ιστορία της», δηλώνει στον «Π» η πρόεδρος της Νεολαίας του κόμματος Σοφία Χριστοδούλου Μακρή. Προχωρά σε μια αποτίμηση του αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών, τονίζοντας ότι η εσωστρέφεια στην ΕΔΕΚ κούρασε τον κόσμο. Δίνει παράλληλα την υπόσχεση ότι η νεολαία έρχεται για να ανατρέψει αυτό το κλίμα. «Το αποτέλεσμα των εκλογών», σημειώνει, «αποτελεί ένα ιστορικό κάλεσμα του κόσμου της ΕΔΕΚ προς τη Νεολαία του κόμματος». Αυτό το κάλεσμα, προσθέτει, «μας τοποθετεί στην πρώτη γραμμή».

Η ΕΔΕΚ έμεινε εκτός Βουλής μετά από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας και ορισμένα στελέχη διατύπωσαν δημόσια την άποψη ότι για το αρνητικό αποτέλεσμα φέρει τεράστια ευθύνη η προηγούμενη ηγεσία. Συμφωνείτε με αυτή την ανάγνωση;

Κάθε εκλογικό αποτέλεσμα, αρνητικό ή θετικό αποτελεί προϊόν πολλών παραγόντων. Σε μια εκλογική αναμέτρηση, οι εκλογές δεν αποτελούν μόνο αξιολόγηση της ηγεσίας, αλλά, και συνολικά της πορείας ενός κόμματος, της εικόνας και της σχέσης του με την κοινωνία. Αναμφίβολα, η προηγούμενη ηγεσία φέρει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί -άλλοι περισσότερο άλλοι λιγότερο- καθώς και η υφιστάμενη ηγεσία, αφού όποιος είναι στο πηδάλιο είναι λογικό και πρέπον να αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης του. Παράλληλα, η προεκλογική περίοδος αναλώθηκε, δυστυχώς, σε λάθος θέματα, συνθήματα και λαϊκισμούς, αντί να δοθεί χώρος και χρόνος στο κάθε κόμμα να παρουσιάσει ουσιαστικά τις προτάσεις του για τα προβλήματα της κοινωνίας. Η ΕΔΕΚ έχει θέσεις και προεκλογικά αυτό δεν φάνηκε. Επιπλέον, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, πρόβαλαν περισσότερο νεοφανή κόμματα, κυρίως επειδή οι δημοσκοπήσεις τους εμφάνιζαν εντός Βουλής, ενώ η ΕΔΕΚ -όπως και άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα- δεν έτυχαν της ίδιας προβολής. Εξίσου σημαντικό, είναι και το γεγονός ότι πλέον η πολιτική επικοινωνία έχει μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπου απαιτείται σύγχρονη στρατηγική. Εκεί, θεωρώ υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στο τεράστιο κύμα εσωστρέφειας το οποίο βίωσε η ΕΔΕΚ. Οι πολίτες έβλεπαν συχνότερα τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις, αντί τις θέσεις μας και την πλούσια προσφορά της ΕΔΕΚ στον τόπο. Αυτό κούρασε τον κόσμο και εμάς ως Νεολαία και είναι αυτό που ερχόμαστε να ανατρέψουμε.

Καταστατικό συνέδριο

Στο έκτακτο συνέδριο του κόμματος αποφασίστηκε η πραγματοποίηση πρώτα του καταστατικού και μετά του εκλογικού συνεδρίου. Μάλιστα ήταν εισήγηση της Νεολαίας του κόμματος. Ποιο είναι το σκεπτικό;

Το καταστατικό αποτελεί το θεμέλιο της λειτουργίας ενός κόμματος. Θεωρούμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να εκσυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί στις ανάγκες ενός ευρωπαϊκού και ανοικτού πολιτικού κόμματος. Εντός του παρόντος καταστατικού, φαίνεται να υπάρχουν κάποιες ρήτρες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σημερινές μοντέρνες απαιτήσεις ενός κόμματος και οφείλουμε να τις εξετάσουμε προσεκτικά και με υπευθυνότητα. Επίσης, θεωρούμε πως ο ρόλος της νεολαίας πρέπει να κατοχυρωθεί πιο ξεκάθαρα εντός του καταστατικού, ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή της νεολαίας στη διαμόρφωση των πολιτικών και στη λήψη αποφάσεων. Στόχος μας είναι ένα καταστατικό, που θα ενισχύσει τη συμμετοχή όλων και το οποίο θα ανοίγει τις πόρτες του κόμματος σε περισσότερα στελέχη και μέλη που ασπάζονται την ιδεολογία και τις αρχές μας. Θεωρούμε ότι χωρίς ένα καθαρό ανανεωμένο θεσμικό πλαίσιο, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ανανέωση.

Διαγραφέντες

Οφείλει η ΕΔΕΚ να επιτρέψει στα διαγραφέντα στελέχη να επιστρέψουν και να διεκδικήσουν θέση στη νέα ηγεσία, ακόμη και την προεδρία του κόμματος;

Το έκτακτο παγκύπριο συνέδριο της ΕΔΕΚ έλαβε απόφαση επί του ζητήματος στην οποία γίνεται άρση όλων των διαγραφών, εκτός από τα άτομα που κατήλθαν υποψήφιοι με άλλα κόμματα, συμμετείχαν σε επιτελεία υποψηφίων καθώς και στήριξαν με δημόσιες τοποθετήσεις τους άλλους κομματικούς σχηματισμούς. Αυτοί, θα περάσουν από πενταμελή επιτροπή, η οποία θα κρίνει εάν προτείνεται η επανεγγραφή τους ή η άρση της διαγραφής τους. Μία απόφαση την οποία σέβομαι. Πιστεύω στις ανοιχτές πόρτες και εμπιστεύομαι απόλυτα την κοινωνία και τους ΕΔΕΚίτες. Θα αξιολογήσουν τους πολιτικούς εντός και εκτός κόμματος για τις αποφάσεις τους και τη στάση τους, τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά. Ο κόσμος πρέπει να μας κρίνει συνεχώς καθώς οι πολιτικοί οφείλουν να εργάζονται σκληρά, ανιδιοτελώς και με μόνο γνώμονα το καλό της Κύπρου. Θέλω να σταθώ και στο γεγονός ότι, η ΕΔΕΚ, πρέπει να προσεγγίσει και να εμπνεύσει νέο κόσμο καθώς και να δημιουργήσει νέους και νέες πολιτικούς. Δεν αρκεί η όποια επιστροφή «παλαιών» στελεχών. Η ιδεολογία της ΕΔΕΚ είναι υποσχόμενη, σύγχρονη και ικανή να προσφέρει λύσεις.

Η Νεολαία

Στις βουλευτικές εκλογές είχατε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και πολλοί το ερμήνευσαν ως μια στροφή των ΕΔΕΚιτών προς τη νεολαία του κόμματος. Μπορεί η νεολαία να αποτελέσει τη λύση στα σημερινά αδιέξοδα;

Κατ' αρχάς, θέλω να ευχαριστήσω ξανά όλους και όλες που με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους. Το αποτέλεσμα των εκλογών το εκλαμβάνω ως ευθύνη παρά ως προσωπική επιτυχία. Ευθύνη ότι ο κόσμος εμπιστεύθηκε μία εκπρόσωπο μιας γενιάς καθαρής, φρέσκιας, με διάθεση να δουλέψει και αγάπη για το κόμμα. Οφείλουμε να το τιμήσουμε και να τους βγάλουμε ασπροπρόσωπους. Η νεολαία μπορεί και θα δώσει λύσεις για τα σημερινά αδιέξοδα, τόσο τα κομματικά όσο και για τα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας. Ο κόσμος της ΕΔΕΚ είναι έτοιμος για την αλλαγή και τη νέα μέρα στο κόμμα. Τώρα περιμένει από εμάς να ανοίξουμε ένα παράθυρο ελπίδας και προοπτικής. Βλέπω τη νεολαία ως τον συνενωτικό πόλο της ΕΔΕΚ, χωρίς βαρίδια και χωρίς προηγούμενες αντιπαραθέσεις. Είναι ικανή να ενώσει, αλλά και να εμπνεύσει νέο κόσμο να μας εμπιστευτεί. Η ΕΔΕΚ χρειάζεται μια ολική επανεκκίνηση, πάντα με σεβασμό στην πλούσια ιστορία της. Ταυτόχρονα, η εμπειρία των παλαιότερων είναι πολύτιμη και αναντικατάστατη. Αυτό που λέω πάντοτε, είναι ότι στην πρώτη γραμμή χωρούν και πρέπει να βρίσκονται όλοι, αφού αυτός ο αγώνας είναι συλλογικός, κοινός και δύσκολος. Για εμένα, το αποτέλεσμα των εκλογών σηματοδοτεί τη νεολαία ως τον φορέα ανανέωσης και ελπίδας.

Επόμενη μέρα

Έχετε σκοπό να διεκδικήσετε την προεδρία του κόμματος ή άλλη ανώτατη θέση στην ηγεσία;

Αυτή τη στιγμή προέχει το καταστατικό συνέδριο και η μελέτη των δεδομένων που άφησαν την ΕΔΕΚ εκτός Βουλής. Η ειλικρινής αποτίμηση του αποτελέσματος και η δουλειά που πρέπει να γίνει, για να έχει η ΕΔΕΚ επόμενη μέρα, έχουν προτεραιότητα. Τώρα περισσότερο από ποτέ η ΕΔΕΚ χρειάζεται συλλογικότητα, ομαδική προσπάθεια και καθαρές αποφάσεις. Δεν είναι ώρα να συζητάμε για θέσεις και προσωπικές διεκδικήσεις. Οι ώρες που περνά το κόμμα μας είναι κρίσιμες. Το αποτέλεσμα των εκλογών αποτελεί ένα ιστορικό κάλεσμα του κόσμου της ΕΔΕΚ προς τη νεολαία του κόμματος. Αυτό το κάλεσμα μας τοποθετεί στην πρώτη γραμμή. Αντιλαμβάνομαι ότι, τόσο ως πρόεδρος της Νεολαίας ΕΔΕΚ όσο και λόγω του αποτελέσματος των εκλογών, δεν έχουμε το δικαίωμα να μείνουμε αμέτοχοι. Ο κόσμος έστειλε ένα καθαρό μήνυμα μέσα από τις εκλογές για νέα πρόσωπα, και οφείλουμε να το ακούσουμε και να το αξιοποιήσουμε. Εκτιμούμε την εντολή που έδωσε η κοινωνία - χρειαζόμαστε αλλαγή και κουραστήκαμε με τις αντιπαραθέσεις. Ο σκοπός της πολιτικής είναι να προσφέρει λύσεις, να είναι χρήσιμη και να αποδεικνύει ότι αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα και την κρισιμότητα του ρόλου της.

Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη

Η ΕΔΕΚ πρέπει να παραμείνει στο κυβερνητικό σχήμα μετά το αρνητικό αποτέλεσμα της κάλπης;

Όπως προανέφερα, το αρνητικό αποτέλεσμα των εκλογών δεν προέκυψε μόνο από έναν παράγοντα, αλλά από μία σειρά ζητημάτων τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν με αυτοκριτική, σοβαρότητα και ειλικρίνεια. Η παραμονή της ΕΔΕΚ σε μια κυβέρνηση, πρέπει να κρίνεται με το κατά πόσο μπορούμε να υλοποιήσουμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. Η ουσία της πολιτικής είναι η προσφορά. Η ΕΔΕΚ έχει διαχρονικά μια συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα, και μέσα από τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση, έχει συμβάλει στην προώθηση και διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτικών κομβικών για την κοινωνία. Γνώμονάς μας είναι η αξιοπιστία της ΕΔΕΚ ως ένας υπεύθυνος πολιτικός εταίρος και πάνω από όλα το συμφέρον των πολιτών.

Κυπριακό

Πάντως γίνεται λόγος για επερχόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό και φαίνεται ότι θα υπάρξει προσπάθεια για έναρξη συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου λύσης. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει αιτία αποχώρησης της ΕΔΕΚ από την κυβέρνηση λόγω και της θέσης του κόμματος κατά της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας;

Το εθνικό μας θέμα είναι υψίστης σημασίας για την ΕΔΕΚ και η διαχρονική προσφορά και παρουσία της στις εξελίξεις διαχρονικά είναι γνωστή. Για την ΕΔΕΚ, στην οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης, θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα ωφελήσει τον κυπριακό λαό. Προεκλογικά, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είχε αναλάβει ορισμένες δεσμεύσεις προς στην ΕΔΕΚ για το Κυπριακό, τις οποίες παρακολουθούμε και αξιολογούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Η θέση μας όπως πάντα είναι ξεκάθαρη: Επιδιώκουμε μία λύση ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με τις βασικές ελευθερίες των πολιτών πλήρως εξασφαλισμένες - όπως την ελευθερία διακίνησης, εγκατάστασης και πλήρη εφαρμογή των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να δεχτούμε σε καμία περίπτωση μία Τουρκία να κάνει υποδείξεις στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οποιαδήποτε εξέλιξη στο Κυπριακό θα αξιολογηθεί όταν υπάρξουν συγκεκριμένες εξελίξεις και δεδομένα, και όχι στη βάση σεναρίων.