Άγγελος Ονησιφόρου: Προτεραιότητα η στήριξη των εργαζομένων του Δ. Πάφου

Συνάντηση με την ηγεσία της ΣΕΚ πραγματοποιήθηκε χτες στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου υπογράμμισε ότι η διαρκής συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους αποτελεί βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής, με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την ενίσχυση ενός σύγχρονου και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, επανέλαβε τη σημασία του ουσιαστικού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, επισημαίνοντας ότι η στήριξη των εργαζομένων του Δήμου και η προώθηση δίκαιων εργασιακών πολιτικών αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της δημοτικής αρχής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πάφου φιλοξένησε χτες στο Δημαρχείο τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ, Ανδρέα Φ. Μάτσα, τον Επαρχιακό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Πάφου, Πέτρο Δημοσθένους, καθώς και τους Οργανωτικούς Γραμματείς του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Πάφου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για σημαντικά ζητήματα που αφορούν το προσωπικό του Δήμου Πάφου, με ιδιαίτερη έμφαση στο συνταξιοδοτικό σύστημα, τα εργασιακά δικαιώματα και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους.

Ο κ. Ονησιφόρου τόνισε ότι η συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και ο συνεχής διάλογος αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, δίκαιου και αποτελεσματικού εργασιακού πλαισίου, προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Ο δημαρχεύων Πάφου εξέφρασε, τέλος, τις θερμές του ευχαριστίες προς τους εκπροσώπους της ΣΕΚ για την επίσκεψη και την εποικοδομητική συζήτηση, επιβεβαιώνοντας τη βούληση του Δήμου να συνεχίσει την αγαστή συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους.