Συγκίνηση στην Πάφο στην εκδήλωση μνήμης «Μνήμες Εκείνου του Ιούλη», και μήνυμα πως η ιστορία δεν πρέπει να ξεχαστεί

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου 2026, στο Χάνι του Ιμπραήμ, η εκδήλωση μνήμης και τιμής «Μνήμες Εκείνου του Ιούλη», την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Πάφου υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τον Πρόεδρο εκπροσώπησε η Αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου, Ευφροσύνη Γεωργίου. Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ο οποίος στον χαιρετισμό του υπογράμμισε ότι η ιστορική μνήμη αποτελεί χρέος απέναντι σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τη δημοκρατία και την ελευθερία της πατρίδας.

Τόνισε πως μόνο μέσα από τη γνώση του παρελθόντος μπορεί να οικοδομηθεί ένα καλύτερο μέλλον, ενώ αναφέρθηκε και στη συμβολή της Πάφου στην αντίσταση κατά του πραξικοπήματος, επαναλαμβάνοντας τη διαχρονική προσήλωση στον στόχο μιας ελεύθερης και επανενωμένης Κύπρου.

Ο κ. Ονησιφόρου ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν βραδιές που δεν είναι απλώς εκδηλώσεις, αλλά ένα προσκλητήριο μνήμης και μια σιωπηλή υπόσχεση πως δεν θα επιτραπεί ποτέ στη λήθη να σκεπάσει την αλήθεια.

Όπως σημείωσε, στη βραδιά των «Μνημών Εκείνου του Ιούλη» δεν αναβίωσαν μόνο τα γεγονότα του 1974, αλλά ξαναζωντάνεψαν οι στιγμές που σημάδεψαν την Κύπρο , ο πόνος των μανάδων που περίμεναν μάταια τα παιδιά τους, η αγωνία των οικογενειών των αγνοουμένων, ο ξεριζωμός των προσφύγων που άφησαν πίσω τα σπίτια, τις εκκλησίες και τις αναμνήσεις τους, καθώς και η θυσία όσων στάθηκαν όρθιοι μέχρι το τέλος για την ελευθερία της πατρίδας. «Υπάρχουν πληγές που ο χρόνος δεν γιατρεύει.

Απλώς μας διδάσκει να τις κουβαλάμε με αξιοπρέπεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως κάθε Ιούλης υπενθυμίζει ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται αλλά κατακτάται με θυσίες και ότι ένας λαός που ξεχνά την ιστορία του κινδυνεύει να επαναλάβει τα ίδια λάθη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι Παφίτες έχουν χρέος να κρατούν ζωντανή τη μνήμη και να μεταφέρουν στις νεότερες γενιές την ιστορική αλήθεια, όχι για να καλλιεργείται το μίσος, αλλά για να διαφυλάσσονται η δικαιοσύνη, η δημοκρατία και η ειρήνη.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και ιδιαίτερα τους «Μουσικούς Συνοδοιπόρους» και τον Χρίστο Στασή, οι οποίοι, όπως είπε, μέσα από τη μουσική, τον λόγο και τις εικόνες άγγιξαν βαθιά τις ψυχές όλων.

Ακολούθησε το συγκινητικό δρώμενο μουσικής, λόγου και εικόνας από το καλλιτεχνικό σχήμα «Μουσικοί Συνοδοιπόροι», σε καλλιτεχνική επιμέλεια και παραγωγή του Χρίστου Στασή. Μέσα από τραγούδια, αφηγήσεις, απαγγελίες και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, το κοινό ταξίδεψε στις τραγικές στιγμές του πραξικοπήματος, της τουρκικής εισβολής, της προσφυγιάς και της κατοχής, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα και τους αγωνιστές του 1974.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας, πολιτικών κομμάτων, οργανώσεων αγωνιστών και αντιστασιακών, καθώς και πλήθος πολιτών, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη των ηρώων και των θυμάτων του 1974.

«Αιωνία η μνήμη των ηρώων μας. Αιωνία η μνήμη των αθώων θυμάτων. Δεν ξεχνώ. Αγωνίζομαι. Ελπίζω σε μια ελεύθερη, επανενωμένη και δικαιωμένη Κύπρο», ήταν το μήνυμα με το οποίο ολοκληρώθηκε η εκδήλωση.