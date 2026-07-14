Α.Ονησιφόρου : «Η Αγίου Αντωνίου δεν κλείνει, αναβαθμίζεται και ξαναζωντανεύει»

Κατηγορηματικά διαψεύδει τις πληροφορίες περί κλεισίματος της οδού Αγίου Αντωνίου ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, χαρακτηρίζοντάς τες «παντελώς ψευδείς» και τονίζοντας ότι η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη.

Όπως δήλωσε με σχετική του ανάρτηση, η Αγίου Αντωνίου όχι μόνο δεν πρόκειται να κλείσει, αλλά βρίσκεται ήδη σε τροχιά αναβάθμισης, με τον Δήμο να έχει προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις και να προγραμματίζει επιπλέον έργα.

Οι παρεμβάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τον φωτισμό, την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, την καθαριότητα, το πράσινο και τη συνολική αισθητική της περιοχής, με στόχο να αποκτήσει ξανά τη ζωντάνια και την εμπορική της κίνηση.

Ο κ. Ονησιφόρου αναφέρθηκε και στο ζήτημα των κλειστών καταστημάτων, επισημαίνοντας ότι αρκετά υποστατικά παραμένουν ανενεργά για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που, όπως είπε, δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Υπογράμμισε ότι στόχος του Δήμου είναι οι χώροι αυτοί να αξιοποιηθούν από ανθρώπους που επιθυμούν να επενδύσουν και να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιοχής.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να επιτρέψει σε οποιαδήποτε συμφέροντα να εμποδίσουν την αναζωογόνηση της Αγίου Αντωνίου, τονίζοντας πως η πόλη ανήκει στους πολίτες της και ότι ο ιστορικός εμπορικός δρόμος αξίζει να αποκτήσει ξανά ζωή και προοπτική.

«Με συντονισμό, αποφασιστικότητα και δυναμισμό, συνεχίζουμε το έργο μας. Η Αγίου Αντωνίου θα ξαναγίνει ένας ζωντανός εμπορικός και κοινωνικός πυρήνας της Πάφου, όπως της αξίζει», κατέληξε ο δημαρχεύων Πάφου.