Η «εξωκοινοβουλευτική τριάδα» στο ραντάρ της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη - ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι στη σκακιέρα των προεδρικών

Η κοινή παρουσία ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ και Οικολόγων σε διαδοχικές συναντήσεις με την κυβέρνηση δημιουργεί μια νέα εικόνα στην πολιτική σκακιέρα και γεννά ερωτήματα για τη σχέση που διαμορφώνουν με το Προεδρικό.

Στις 9 Ιουλίου, οι ηγέτες της «εξωκοινοβουλευτικής τριάδας» ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς, μετά την απώλεια της κοινοβουλευτικής τους παρουσίας, δεν συμμετέχουν πλέον στο Εθνικό Συμβούλιο. Πέντε ημέρες αργότερα βρέθηκαν ξανά μαζί σήμερα, αυτήν τη φορά σε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Αυτό που συνδέει τα τρία κόμματα είναι το γεγονός ότι και έμειναν εκτός Βουλής. Μάλιστα οι πολιτικοί αρχηγοί των τριών κομμάτων μετά την ήττα στις βουλευτικές εκλογές συναντήθηκαν για καφέ για να συζητήσουν το αποτέλεσμα της κάλπης και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε συμφωνία για συνεργασία σε κοινωνικόοικονομικά θέματα. Ακολούθως η κυβέρνηση άρχισε να τα αντιμετωπίζει ως μια ξεχωριστή ομάδα κομμάτων, δημιουργώντας έναν άτυπο δίαυλο διαβούλευσης με τις τρεις παρατάξεις. Μια κίνηση καθόλου άσχετη με τις επικείμενες προεδρικές εκλογές.

Η εικόνα αυτή εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Τα κόμματα διατηρούν πολιτική παρουσία και θεσμική πρόσβαση, παρά την απουσία τους από τη Βουλή, ενώ το Προεδρικό κρατά κοντά του μια εκλογική δεξαμενή που ξεπερνά το 8%. Ο απόλυτος αριθμός των ψήφων που έλαβαν τα τρία κόμματα στις πρόσφατες εκλογές αγγίζει συνολικά τις 31.056 και θεωρείται κρίσιμος εάν λάβουμε υπόψη ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης εκλέχθηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2023, με διαφορά 15.532 ψήφων από τον Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Οι σχέσεις τους με την κυβέρνηση, βέβαια, δεν είναι ίδιες. Η ΔΗΠΑ και η ΕΔΕΚ διαθέτουν πρόσωπα με υπουργική παρουσία, ενώ οι Οικολόγοι δεν συμμετέχουν επισήμως στο κυβερνητικό σχήμα. Γι’ αυτό και ο επικείμενος ανασχηματισμός αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι συγκυρίες αναπόφευκτα τροφοδοτούν σενάρια ακόμη και για ενδεχόμενο άνοιγμα προς τους Οικολόγους μέσω κάποιου διορισμού.

Παράλληλα, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η στάση των τριών κομμάτων απέναντι στο ΔΗΚΟ, ιδιαίτερα μετά τις προτάσεις που έγιναν από το κόμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου τόσο πριν όσο και μετά τις βουλευτικές εκλογές για τη συνένωση του ενδιάμεσου χώρου και τη συγκρότηση ενός ευρύτερου κεντρώου χώρου, ο οποίος θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις πολιτικές συμμαχίες.

Το βέβαιο είναι ότι, σε σχέση με την υπόλοιπη πολιτική σκακιέρα, ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι εμφανίζονται όλο και συχνότερα μαζί. Δεν αποτελούν ένα κόμμα, αλλά αρχίζουν να λειτουργούν ως άτυπη ομάδα.