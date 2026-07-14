Στο Εκλογοδικείο η Ανθούση για την έδρα στη Λευκωσία – Ζητά επανακαταμέτρηση ψήφων

Ένσταση στο Εκλογοδικείο για το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών στη Λευκωσία κατέθεσε η Αναστασία Ανθούση, ζητώντας την επανακαταμέτρηση των ψήφων σε συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο στο Νικητάρι, καθώς και την ανατροπή της κατανομής της έδρας που τελικά πέρασε από τον ΔΗΣΥ στο ΕΛΑΜ.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο politis.com.cy η Υπηρεσια Εκλογών μετά το ρεπορτάζ του Φιλελευθέρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με την ένσταση ζητείται να διαταχθεί επανακαταμέτρηση των ψήφων στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο, να ακυρωθεί η εκλογή του βουλευτή που αναδείχθηκε μετά την αλλαγή στην κατανομή των εδρών και να ανακηρυχθεί εκλεγμένη η ίδια η Αναστασία Ανθούση. Η υποψήφια του ΔΗΣΥ είχε εξασφαλίσει 7.606 ψήφους και ήταν εκείνη που θα καταλάμβανε την έκτη έδρα του κόμματος στη Λευκωσία, εάν δεν άλλαζε η τελική κατανομή των εδρών.

Η μεταβολή προέκυψε μετά από επανακαταμέτρηση στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο, κατά την οποία διαπιστώθηκε λανθασμένη καταχώριση πέντε ψήφων. Σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσε στην ιστοσελίδα μας η Υπηρεσία Εκλογών, οι πέντε αυτές ψήφοι είχαν αρχικά καταχωριστεί υπέρ του ΕΛΑΜ, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ανήκαν στην ΕΔΕΚ. Η διόρθωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα το ΕΛΑΜ να χάσει πέντε ψήφους, γεγονός που επηρέασε τη δεύτερη κατανομή των εδρών και οδήγησε στη μεταφορά της επίμαχης έδρας.

Από την αλλαγή αυτή επηρεάστηκαν επίσης η Εύη Τσολάκη, υποψήφια του ΔΗΚΟ στη Λεμεσό, ο παραιτηθείς αντιπρόεδρος του ΕΛΑΜ Μιχάλης Μιχαήλ στην Πάφο και ο Κωνσταντίνος Κυπριανού της Άμεσης Δημοκρατίας στην Κερύνεια. Αντίστοιχα, εκλέγηκαν ο Αντρέας Παπαχαραλάμπους του ΕΛΑΜ στη Λευκωσία, ο Μιχάλης Κουνούνης του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό, ο Δημήτρης Μπάρρος της Άμεσης Δημοκρατίας στην Πάφο και ο Αδάμος Ασπρής του ΔΗΚΟ στην Κερύνεια.

Η Υπηρεσία Εκλογών επιβεβαίωσε ότι η ένσταση έχει ήδη καταχωριστεί και πλέον η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον του Εκλογοδικείου. Όπως ανέφερε, η Υπηρεσία θα εφαρμόσει οποιαδήποτε απόφαση εκδώσει το Δικαστήριο, είτε αυτή αφορά επανακαταμέτρηση είτε οποιοδήποτε άλλο μέτρο προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η καταχώριση εκλογικής ένστασης μπορεί να γίνει εντός 60 ημερών από την ανακήρυξη των εκλεγέντων. Πλέον, τον τελευταίο λόγο για την υπόθεση θα έχει το Εκλογοδικείο.